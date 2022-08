Συγκινεί το μήνυμα της Ellen DeGeneres για το θάνατο της πρώην συντρόφου της Αν Χες

Στη θλίψη έχει βυθίσει το Χόλιγουντ η είδηση πως η 53χρονη ηθοποιός Αν Χες, είναι εγκεφαλικά νεκρή, μετά από σοβαρό τροχαίο. Οι γιατροί την αποσύνδεσαν σήμερα από τη μηχανική υποστήριξη, ενώ την είδηση του θανάτου ττης ηθοποιού επιβεβαίωσε η οικογένεια της, στον Guardian.

Ανάμεσα σε αυτούς που θέλησαν να εκφράσουν δημόσια τη θλίψη τους για αυτή την τραγική εξέλιξη ήταν και η πασίγνωστη παρουσιάστρια και κωμικός Ellen DeGeneres που από το 1997 μέχρι το 2000 υπήρξε ζευγάρι με την Αν.

«Σήμερα είναι μια στενάχωρη ημέρα», έγραψε σε ανάρτησή της στα social media η Ellen και έστειλε την αγάπη της στα παιδιά και την οικογένεια της Αν, ενώ τα social media γέμισαν με αντίστοιχα μηνύματα από άλλους χολιγουντιανούς celebrities που αποχαιρετούν την άτυχη 53χρονη.

This is a sad day. I'm sending Anne's children, family and friends all of my love.