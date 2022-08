Lil Nas X: «Χαμός» με το Old Town Road - Το νέο ρεκόρ που έσπασε και το νέο βίντεο κλιπ 

Ένα ακόμη ρεκόρ κατακτά το μοναδικό «Old Town Road» του πολυπλατινένιου superstar Lil Nas X σε συνεργασία με τον Μπίλι Ρέι Σάιρους (Billy Ray Cyrus). Μπήκε στη λίστα με 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube και είναι η πρώτη φορά για τους δύο καλλιτέχνες η είσοδός τους στο «Billion Views Club» του YouTube.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι το πρώτο τραγούδι που έγινε 15 φορές πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την Ένωση της Δισκογραφικής Βιομηχανίας της Αμερικής (RIAA) και έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στο No. 1 του Billboard Hot 100, καθώς συμπλήρωσε 19 συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή του chart. Επίσης έχει σπάσει το ρεκόρ των 26 εβδομάδων στο Νο. 1 των «Top Songs chart« του YouTube στις ΗΠΑ και έχει τιμηθεί με βραβεία Grammy για την Καλύτερη Ερμηνεία από Ντουέτο/Γκρουπ και για το Καλύτερο Μουσικό Βίντεο.

Ο ράπερ και ο Σάιρους έφτιαξαν ένα μεγαλύτερο σε χρόνο βίντεο κλιπ. Συμμετέχουν οι Κρις Ροκ (Chris Rock), ο Diplo, ο Βινς Στάπλες (Vince Staples) και η Ρίκο Νάστι.

Ο Lil Nas X ξόδεψε συνολικά 50 δολάρια για να ηχογραφήσει το πρωτότυπο κομμάτι «Old Town Road» σε λιγότερο από μία ώρα σε ένα στούντιο στην Ατλάντα πριν το κυκλοφορήσει στις 3 Δεκεμβρίου του 2018. Το remix που ηχογράφησε με τον Μπίλι Ρέι Σάιρους κυκλοφόρησε στις 5 Απριλίου του 2019.

Ο Lil Nas X γιόρτασε το ορόσημο του «Old Town Road» που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube με μια ανάρτηση στο Twitter, γράφοντας πανηγυρικά «Τα καταφέραμε».

WE DID IT ! pic.twitter.com/fsY2YVM6lI