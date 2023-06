Treat Williams: Νεκρός σε τροχαίο με τη μοτοσικλέτα του ο γνωστός ηθοποιός – Τον παρέσυρε αυτοκίνητο

Ο ηθοποιός Treat Williams πέθανε σε ηλικία 71 ετών, κοντά στο ράντσο του στο Βερμόντ. Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε ο διάσημος ηθοποιός παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 35χρονος οδηγός.

Η πολιτειακή αστυνομία του Βερμόντ δεν έχει προβεί σε συλλήψεις μετά το δυστύχημα, το οποίο συνέβη στον αυτοκινητόδρομο 30 από το Long Trail Auto κοντά στο Ντόρσετ. Ο Γουίλιαμς, γνωστός από τους ρόλους του στις ταινίες «Everwood» και «Hair», απολάμβανε το Σαββατοκύριακό του κουρεύοντας το γκαζόν στο σπίτι του στο Βερμόντ, αξίας 1 εκατ. δολαρίων, λίγες ώρες πριν από την τραγωδία.

Ο ηθοποιός φορούσε κράνος όταν το Honda τον χτύπησε θανάσιμα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Pam Van Sant και μαζί είχαν δύο παιδιά, ενώ ο ηθοποιός «ανέβαζε» συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από την ειδυλλιακή ζωή του στην εξοχή για τους θαυμαστές του.

Ο ηθοποιός, όπως αναφέρει η «Daily Mail», μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο Ιατρικό Κέντρο του Albany, στα βόρεια της πολιτείας της Νέας Υόρκης, όπου πέθανε λίγο αργότερα. Ο άνδρας που παρέσυρε τον ηθοποιό, οδηγούσε ένα Honda Element του 2008. Προσπαθούσε να στρίψει αριστερά σε ένα πάρκινγκ όταν χτύπησε τον Γουίλιαμς. Ο ηθοποιός εκσφενδονίστηκε από τη μοτοσικλέτα του, δήλωσαν οι αστυνομικοί.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου είχε ελαφρά τραύματα από τη σύγκρουση. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι κανείς δεν είχε συλληφθεί μέχρι το βράδυ της Δευτέρας, αλλά η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Treat Williams, Star of 'Everwood' and 'Hair,' Dead at 71 Following Motorcycle Accident https://t.co/VsBruYPfrd