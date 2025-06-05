Στις αρχές Απριλίου, η 42χρονη σήμερα Ελίζαμπεθ Χανκς, η κόρη του Τομ Χανκς (Tom Hanks) και της πρώτης συζύγου του, Σαμάνθα Λούις (της οποίας το πραγματικό όνομα ήταν Susan Dillingham) αποκάλυψε την ταραχώδη παιδική της ηλικία και την πολύπλοκη σχέση με τη μητέρα της, περιγράφοντας μια ζωή συναισθηματικής και ψυχικής βίας.

Ο 68χρονος σταρ μίλησε πρόσφατα, για πρώτη φορά, για τις σοκαριστικές αποκαλύψεις της κόρης του, κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της ταινίας του "The Phoenician Scheme".

«Δεν με εκπλήσσει που η κόρη μου είχε τα μέσα αλλά και την περιέργεια να εξετάσει αυτό το πράγμα, για το οποίο νομίζω ότι ήταν απίστευτα ειλικρινής», δήλωσε ο Χανκς στο "Access Hollywood" στις 26 Μαΐου.

Tom Hanks Is 'Not Surprised' About His Daughter’s Memoir That Alleges Her Mom Samantha Lewes Was Emotionally and Physically Abusive https://t.co/XeUVLDo6IZ — People (@people) June 5, 2025

«Όλοι προερχόμαστε από ταραγμένες, ραγισμένες ζωές, όλοι μας» είπε.

«Είναι αφοπλιστική, πάντα ήταν», συνέχισε. «Οταν κάνεις παιδιά βλέπεις ποια είναι, ήδη από την ηλικία των 6 εβδομάδων. Η προσωπικότητά τους είναι εμφανής, ο χαρακτήρας τους, ο τρόπος που βλέπουν τον κόσμο αποτυπώνεται στη γλώσσα του σώματός τους και στο πρόσωπό τους» δήλωσε.

