Η Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) δεν είναι πια η νεότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Σύμφωνα με το Forbes, τη νούμερο1 ποπ σταρ εκθρόνισε μια 30χρονη εργασιομανής που παράτησε το κολέγιο και αποκόμισε πολλά κέρδη από την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης.

H Κινεζικής καταγωγής Lucy Guo, συνιδρύτρια της Scale AI, έχει καθαρή περιουσία 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τη λίστα του Forbes. Η 35χρονη Σουίφτ ακολουθεί με 1.6 δισεκ. δολάρια.

Taylor Swift unseated as world’s youngest self-made female billionaire — by a hard-partying, 30-year-old college dropout https://t.co/zBglVgltB5 pic.twitter.com/eB4H0N6lgN — New York Post (@nypost) June 4, 2025

Η Guo πήρε τον τίτλο της Σουίφτ ως η νεότερη αυτοδημιούργητη γυναίκα δισεκατομμυριούχος στον κόσμο τον Απρίλιο και σκαρφάλωσε στην κορυφή της σχετικής λίστας, όταν αναφέρθηκε ότι η Scale AI (η εταιρεία που ίδρυσε μαζί με τον Alexandr Wang το 2016, όταν ήταν μόλις 21 ετών και εκείνος 19), είχε αποτιμηθεί στα 25 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το 2018 οι δυο συνιδρυτές διαφώνησαν για τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας και ο Wang φέρεται να απέλυσε την Guo.

Αφού έφυγε από την Scale AI, διατήρησε με έξυπνο τρόπο το μεγαλύτερο μέρος του μεριδίου της στην εταιρεία, ενώ παράλληλα επιδίωκε την επόμενη νεοσύστατη επιχείρησή της, την διαδικτυακή πλατφόρμα Passes.

Η Guo εξακολουθεί να κατέχει ένα εκτιμώμενο μερίδιο λίγο κάτω από το 5% της Scale AI, αξίας σχεδόν 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Παρά την τεράστια περιουσία και επιτυχία της, η Guo συνεχίζει να εργάζεται σκληρά.

Ζει στο Λος Άντελες, και όπως δηλώνει η ίδια, δεν έχει κάνει ποτέ «κανονικές διακοπές». «Ακόμα και όταν είμαι σε διακοπές, δουλεύω τουλάχιστον 8 ώρες την ημέρα» είπε πρόσφατα στο Forbes.

Lucy Guo dethrones Taylor Swift as youngest self-made woman billionaire in the world. pic.twitter.com/lInsN6Eqi0 — Daily Mail (@DailyMail) June 4, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.