Ένα από τα πιο διάσημα ζευγάρια του Χόλιγουντ, η Ντακότα Τζόνσον και ο Κρις Μάρτιν, χώρισαν μετά από σχεδόν οκτώ χρόνια δεσμού.

Η 35χρονη ηθοποιός (πρωταγωνίστρια του «50 Αποχρώσεις του Γκρι») και ο 48χρονος frontman των Coldplay, ξεκίνησαν τη σχέση τους το 2017 και αρραβωνιάστηκαν πριν από αρκετά χρόνια - αλλά τώρα έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους.

Dakota Johnson and Chris Martin Break Up Again: 'It Feels Final This Time' (Exclusive Sources) https://t.co/zhphLXxW7g — People (@people) June 4, 2025

«Η σχέση τους έχει τελειώσει εδώ και πολύ καιρό, απλώς δεν έχουν καταφέρει να το επισημοποιήσουν. Η Ντακότα ήλπιζε να είναι μαζί επειδή τον αγαπούσε πολύ και τον Κρις και τα παιδιά του» δήλωσε πηγή στη DailyMail.

Ο διάσημος τραγουδιστής έχει δύο παιδιά 19 και 21 ετών, από την πρώην σύζυγό του, επίσης σταρ, Γκούινεθ Πάλτροου, με την οποίο χώρισαν το 2014, μετά από 10 χρόνια γάμου.

«Η Ντακότα είναι συντετριμμένη που δε θα είναι πλέον τόσο κοντά στα παιδιά του, αλλά θέλει να ξέρουν ότι είναι πάντα εκεί γι' αυτά» είπε η πηγή.

Όπως τόνισε, υπάρχει πιθανότητα το ζευγάρι να ξανασυμφιλιωθεί, αλλά «αυτή τη στιγμή, το να είναι χωρισμένοι θα κάνει θαύματα αν θέλουν να έχουν κάποιο μέλλον μαζί».

Τι συνέβη στο ζευγάρι

Ολα αυτά τα χρόνια, οι δύο τους κρατούσαν χαμηλό προφίλ, με λίγες κοινές δημόσιες εμφανίσεις.

Όπως είπε η πηγή, το ζευγάρι χώριζε και τα ξαναέβρισκε αρκετές φορές.

Dakota Johnson and Chris Martin split for ‘final’ time: report https://t.co/PZOv37dNj7 pic.twitter.com/5LqIQjfJxM — New York Post (@nypost) June 4, 2025

« Μερικές φορές τα πράγματα λειτουργούσαν καλύτερα όταν ήταν μακριά ο ένας από τον άλλον, ενώ δούλευαν, αλλά μετά τα ξαναβρίσκανε. Ωστόσο, μικρά πράγματα συνέχιζαν να συσσωρεύονται σε σημείο που δεν ήταν πλέον κατάλληλοι ο ένας για τον άλλον» δήλωσε στην DailyMail.

Μάλιστα, το ζευγάρι φημολογείται ότι χώρισε για λίγο το 2019, λόγω της πίεσης του Μάρτιν να κάνουν παιδιά, αλλά γρήγορα τα ξαναβρήκαν.

«Αυτή τη φορά μοιάζει οριστικό», είπε μια άλλη πηγή στο PEOPLE.

Οι εκπρόσωποι των σταρ δεν απάντησαν στα αιτήματα των ξένων μέσων για σχολιασμό.

Πηγή: skai.gr

