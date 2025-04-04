Η Ελίζαμπεθ Χανκς, η κόρη του Τομ Χανκς και της πρώτης συζύγου του, Samantha Lewes, μίλησε για την ταραχώδη παιδική της ηλικία και την πολύπλοκη σχέση με τη μητέρα της στο νέο της βιβλίο, «The 10: A Memoir of Family And The Open Road».

Σε ένα απόσπασμα, το οποίο δημοσιεύει το «People», η συγγραφέας -που πλέον χρησιμοποιεί το όνομα E.A. - έγραψε για το πώς ο χωρισμός των γονιών της το 1985 διαμόρφωσε τα πρώτα χρόνια της ίδιας και του αδελφού της, Κόλιν Χανκς.

«Είμαι ένα παιδί από τον πρώτο (μη διάσημο) γάμο. Οι μόνες αναμνήσεις μου από τους γονείς μου στο ίδιο μέρος την ίδια στιγμή είναι η αποφοίτηση του Κόλιν από το λύκειο και μετά η δική μου αποφοίτηση από το λύκειο», αναφέρει η κόρη του Τομ Χανκς.

Η συγγραφέας, σήμερα 42 ετών, έχει πολύ λίγες αναμνήσεις από τα πρώτα χρόνια στο Λος Άντζελες, επειδή η μητέρα της τους μετέφερε, χωρίς προειδοποίηση, έξι ώρες μακριά στο Σακραμέντο, λίγο μετά το διαζύγιό της από τον πρωταγωνιστή του «Φόρεστ Γκαμπ».

«Τελικά μια συμφωνία διαζυγίου επιτεύχθηκε. Επισκεπτόμουν τον πατέρα μου και τη μητριά μου (και σύντομα τα μικρότερα ετεροθαλή αδέλφια μου) τα Σαββατοκύριακα και τα καλοκαίρια, αλλά από τα 5 έως τα 14, χρόνια γεμάτα σύγχυση, βία, στέρηση και αγάπη, ήμουν ένα κορίτσι του Σακραμέντο», γράφει η ίδια στο βιβλίο της.

«Ζούσα σε ένα λευκό σπίτι με κολώνες, μια πίσω αυλή με πισίνα και ένα υπνοδωμάτιο με φωτογραφίες αλόγων κολλημένες σε κάθε τοίχο».

Ωστόσο, τα πράγματα πήραν μια διαφορετική τροπή, όπως γράφει, καθώς η ψυχική υγεία της μητέρας της διαταράχθηκε. «Η πίσω αυλή γέμισε με σκύλους που δεν μπορούσες να περπατήσεις γύρω της, το σπίτι μύριζε καπνό. Το ψυγείο ήταν άδειο ή γεμάτο ληγμένα τρόφιμα τις περισσότερες φορές και η μητέρα μου περνούσε όλο και περισσότερο χρόνο στο μεγάλο κρεβάτι της, μελετώντας τη Βίβλο», θυμάται η Ελίζαμπεθ.

O Tom Hanks με τη Rita Wilson

Σε άλλο σημείο του βιβλίου της η Ελίζαμπεθ γράφει ότι «μια νύχτα, η συναισθηματική βία της μητέρας της έγινε σωματική» και μετά από αυτό, μετακόμισε στο Λος Άντζελες. «Την τελευταία χρονιά του λυκείου, μου τηλεφώνησε για να μου πει ότι πέθαινε».

Η Lewes, της οποίας το πραγματικό όνομα ήταν Susan Dillingham, πέθανε από καρκίνο του πνεύμονα το 2002 σε ηλικία 49 ετών. Η Ε.Α. ήταν μόλις 19 ετών τότε. Η E.A. δήλωσε στο «People» ότι υποπτευόταν ότι η μητέρα της ζούσε με μη διαγνωσμένη διπολική διαταραχή, με επεισόδια ακραίας παράνοιας και παραληρήματος. Η Lewes γνώρισε τον Τομ Χανκς στα μέσα της δεκαετίας του '70, ενώ σπούδαζαν και οι δύο θέατρο στο Σακραμέντο.

Η Ελίζαμπεθ με τη μητέρα της

Το ζευγάρι καλωσόρισε το πρώτο του παιδί, τον Κόλιν, το 1977, και παντρεύτηκε ένα χρόνο αργότερα. Έγιναν γονείς δύο παιδιών το 1982, όταν γεννήθηκε η Ελίζαμπεθ. Ωστόσο, η ευτυχία ήταν βραχύβια και το ζευγάρι χώρισε το 1985. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε δύο χρόνια αργότερα. Η Lewes πήρε την κύρια επιμέλεια στο διαζύγιο και τα παιδιά είχαν καθορισμένες επισκέψεις τα Σαββατοκύριακα και το καλοκαίρι με τον μπαμπά τους, μέχρι που η κατάσταση ανατράπηκε στην εφηβεία τους.

Πηγή: skai.gr

