Η «μεγαλύτερη δημοπρασία γκαρνταρόμπας» - ρούχων που φορούσε η πριγκίπισσα Νταϊάνα πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια από τον οίκο δημοπρασιών Julien’s

Η δημοπρασία με τίτλο «Το στυλ της πριγκίπισσας Νταϊάνα και η βασιλική συλλογή» (Princess Diana’s Style & A Royal Collection) θα περιλαμβάνει πάνω από 300 ενδύματα και αντικείμενα της αείμνηστης Νταϊάνα.

«Αυτή η συλλογή δεν είναι μόνο η πιο ολοκληρωμένη προσφορά της γκαρνταρόμπας της που έχει παρουσιαστεί ποτέ, αλλά και ένας φόρος τιμής στην κομψότητα, τη χάρη, την αίγλη και το διαρκές πνεύμα της», δήλωσε ο Martin Nolan, συνιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής της Julien's Auctions.

«Κάθε αντικείμενο και ρούχο αντιπροσωπεύει μια ιστορική στιγμή» τόνισε.

Η έκθεση ξεκίνησε πριν από δύο εβδομάδες, ώστε το κοινό να ενημερωθεί και να είναι έτοιμο να πλειοδοτήσει την ημέρα της δημοπρασίας και ήδη το ενδιαφέρον είναι τεράστιο. Η προηγούμενη δημοπρασία το 2023 με ρούχα από την γκαρνταρόμπα της Νταϊάνα έσπασε ρεκόρ. Ένα φόρεμα που φορέθηκε δύο φορές από την Νταϊάνα δημοπρατήθηκε για πάνω από 1,1 εκατομμύριο δολάρια και ένα πουλόβερ που φόρεσε η Νταϊάνα το 1981 σε έναν από τους αγώνες πόλο του τότε πρίγκιπα Καρόλου κατά τη διάρκεια των αρραβώνων τους, πουλήθηκε για 1,1 εκατομμύριο δολάρια.

Σε αυτή τη δημοπρασία, ενδεικτικά, ένα πρωινό φλοράλ φόρεμα Bellville Sassoon που φορέθηκε πολλές φορές από το 1988 έως το 1992 (κεντρική φωτογραφία( αναμένεται να πουληθεί από 200.000 έως 300.000 δολάρια.

Επίσης, μία κατακόκκινη νάιλον στολή του σκι που φορούσε η Νταϊάνα αρκετές φορές από το 1985 έως το 1992 (λίγο πριν τον θάνατό της το 1997), έχει πιθανή τιμή πώλησης από 30.000 έως 50.000 δολάρια.

Η συλλογή περιλαμβάνει ακόμα τσάντες, παπούτσια, καπέλα και άλλα αξεσουάρ που φόρεσε η πριγκίπισσα Νταϊάνα, αλλά και αντικείμενα που φορούσαν κάποτε ο Δούκας και η Δούκισσα του Ουίνδσορ, η Βασίλισσα Ελισάβετ Β', η Βασιλομήτωρ και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, που χρονολογούνται από τον 1800.

Το μόνα που δεν θα δημοπρατηθούν από την γκαρνταρόμπα της Νταιάνα είναι τα παλτό που φορούσε στις εξόδους και τις εμφανίσεις της – για έναν πολύ συγκινητικό λόγο.

Όπως αποκάλυψε ο Nolan, υπάρχουν πολύ λίγα σωζόμενα κομμάτια καθώς η πριγκίπισσα του «λαού», αφού τα φορούσε, τα χάριζε στους άστεγους και τους άπορους, κρυφά και αθόρυβα.

«Δε βλέπεις ποτέ παλτό της να βγαίνει σε δημοπρασία, γιατί συνήθιζε να βάζει τον μπάτλερ, το προσωπικό ή φίλους της να οδηγούν στο Λονδίνο, Γενάρη, Φλεβάρη, μέσα στο κρύο. Έβρισκε άστεγους ανθρώπους και τους χάριζε τα παλτό της. Αυτός ήταν ο χαρακτήρας της – χωρίς καμία επίδειξη ή δημοσιότητα» είπε χαρακτηριστικά στο PEOPLE.



