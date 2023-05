Happy Birthday Bono: Ο διάσημος τραγουδιστής των U2 έγινε 63 ετών (βίντεο)

Σαν σήμερα, το 1960 στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας γεννήθηκε ένα αγοράκι, με το όνομα Πολ Ντέιβιντ Χιούζον.

Χρόνια αργότερα, ο Πολ θα γινόταν ο διάσημος Bono (Μπόνο Βοξ ή Μπόνο), ο εμβληματικός τραγουδιστής των U2, ο οποίος σήμερα έκλεισε τα 63 του χρόνια.

YES IT IS !! Happy 6️⃣3️⃣rd birthday to the iconic frontman,lead singer and songwriter of U2! Here's to many more years 🎸🎉 #Bono #U2 #HappyBirthdayBono #63 pic.twitter.com/kZLIOi1y21