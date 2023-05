Anna May Wong: Η πρώτη Κινεζο-Αμερικανή σταρ του Χόλιγουντ έγινε Barbie

Για την κούκλα, η εταιρεία συνεργάστηκε στενά με την Anna Wong, την ανιψιά της ηθοποιού

Εορτάζοντας τον Asian American and Pacific Islander Heritage Month, η Mattel παρουσίασε μια νέα Barbie προς τιμήν της Anna May Wong, της πρώτης Κινεζο-Aμερικανής σταρ του Χόλιγουντ.



Η Barbie, Anna May Wong, είναι μέρος της σειράς «Inspiring Women» στην οποία έχουν απαθανατιστεί εμβληματικές φιγούρες όπως οι Maya Angelou, Rosa Parks και Sally Ride. Για την κούκλα, η Mattel συνεργάστηκε στενά με την Anna Wong, την ανιψιά της ηθοποιού, η οποία δήλωσε στο AP News: «Δεν δίστασα διόλου. Ήταν τέτοια τιμή και τόσο συναρπαστικό. Ήθελα να βεβαιωθώ ότι θα είχαν σωστά τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και την ενδυμασία της. Και το έκαναν!».

Σχεδιασμένη από τον Carlyle Nuera, η νέα Barbie έχει τις ίσιες αφέλειες και τα λεπτά σαν γραμμή με μολύβι φρύδια της Wong, που ήταν το σήμα κατατεθέν της, καθώς και ένα εντυπωσιακό μέικ απ. Φορά βραδινή τουαλέτα με έναν χρυσό δράκο σχεδιασμένο πάνω και ένα μακρύ αραχνοΰφαντο σάλι, χρυσά σκουλαρίκια και τακούνια· η ενδυμασία της είναι εμπνευσμένη από την εμφάνισή της στην ταινία του 1934 του Alexander Hall «Limehouse Blues».

Γεννημένη στο Λος Άντζελες το 1905, η Wong είχε σε ηλικία 17 ετών τον πρώτο πρωταγωνιστικό ρόλο της στην ταινία του 1922 «The Toll of the Sea» πριν περάσει στις ομιλούσες ταινίες. Στη φιλμογραφία της, περιλαμβάνεται το «The Gallery of Madame Liu-Tsong», η πρώτη αμερικανική τηλεοπτική σειρά με αμερικανο-ασιάτισσα στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ήταν επίσης και η πρώτη Αμερικανή ασιατικής καταγωγής ηθοποιός που απέκτησε αστέρι στο Hollywood Walk of Fame. Θεωρείτο επίσης μια από τις καλύτερα ντυμένες γυναίκες της εποχής της, συνδυάζοντας στυλ flapper με παραδοσιακά κινεζικά ενδύματα και έντονα αξεσουάρ. Παρά τη διεθνή επιτυχία της, η Wong αντιμετώπισε δυσκολίες με τα στερεότυπα στην κινηματογραφική βιομηχανία και αυτό την οδήγησε στο να υποστηρίξει μεγαλύτερη εκπροσώπηση Αμερικανών ασιατικής καταγωγής ηθοποιών στο Χόλιγουντ.

Πριν «κερδίσει» τη δική της Μπάρμπι, η Anna May Wong έγραψε ιστορία εδώ και λίγους μήνες, όταν έγινε η πρώτη Αμερικανή ασιατικής καταγωγής που εμφανίστηκε σε νόμισμα των ΗΠΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος American Women Quarters.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

