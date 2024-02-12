H βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Κέιτ Γουίνσλετ (Kate Winslet) φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του περιοδικού «PORTER» και μίλησε για τη δυσφορία που ένιωσε για τη φήμη της μετά το χολιγουντιανό... έπος του 1997 «Τιτανικός» του Τζέιμς Κάμερον (James Cameron).

«Ένιωθα ότι έπρεπε να δείχνω με έναν συγκεκριμένο τρόπο ή να είμαι ένα συγκεκριμένο πράγμα και επειδή η εισβολή των μέσων ενημέρωσης ήταν τόσο σημαντική εκείνη την εποχή, η ζωή μου ήταν αρκετά άσχημη» σημείωσε η ηθοποιός.

«Οι δημοσιογράφοι έλεγαν πάντα: "Μετά τον Τιτανικό, θα μπορούσες να κάνεις τα πάντα και όμως επέλεξες να κάνεις αυτά τα μικρά πράγματα" ...και εγώ έλεγα: "Ναι, να είστε σίγουροι ότι το έκανα! Γιατί, μαντέψτε, το να είσαι διάσημος ήταν φρικτό"».

Η διάσημη σήμερα Βρετανίδα ηθοποιός ήταν ελάχιστα γνωστή πριν πάρει τον ρόλο της Ρόουζ, σε ηλικία 22 ετών, και της αλλάξει τη ζωή. Ωστόσο παρά τις δυσάρεστες πλευρές, η πρωταγωνίστρια του «Regime» δηλώνει σήμερα ότι «δεν είναι βάρος, τίποτα από όλα αυτά».

«[Ο Τιτανικός] συνεχίζει να φέρνει στους ανθρώπους μεγάλες δόσεις χαράς» συνέχισε η Γουίνσλετ και αστειευόμενη είπε: «Η μόνη φορά που λέω "Ω, Θεέ μου, κρύψου", είναι όταν βρισκόμαστε κάπου σε ένα πλοίο».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Γουίνσλετ μιλάει για τη φήμη της μετά τον «Τιτανικό». Κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου του podcast «WTF with Marc Maron», το 2021 σημείωσε ότι μπήκε «σε κατάσταση αυτοπροστασίας αμέσως», επειδή ένιωθε «εκφοβισμό» από τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, όπως αναφέρει το People.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

