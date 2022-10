Τίτλοι τέλους στον γάμο Ζιζέλ και Τομ Μπρέιντι - Καταθέτουν και επίσημα αίτηση διαζυγίου

Σύμφωνα με το περιοδικό «People», Ζιζέλ και Τομ Μπρέιντι καταθέτουν και επίσημα αίτηση διαζυγίου. «Ο διακανονισμός έχει ολοκληρωθεί», αναφέρει άνθρωπος που βρίσκεται κοντά στο ζευγάρι. «Δούλευαν πάνω στους όρους όλο αυτό το διάστημα». Και προσθέτει: «Ο γάμος τους έχει τελειώσει. Συμφώνησαν στην κοινή επιμέλεια των παιδιών».

Ο χωρισμός του ζευγαριού έρχεται μετά από μήνες αναφορών ότι το ζευγάρι είχε προβλήματα και ότι η 42χρονη Ζιζέλ δεν μπορεί να μείνει πλέον σε αυτόν το γάμο. «Ήταν αναστατωμένη και εξακολουθεί να είναι δύσκολο, αλλά αισθάνεται ότι πρέπει να προχωρήσει», αναφέρει σε ρεπορτάζ του το περιοδικό.

