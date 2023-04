Τι δήλωσε η Victoria Justice για την κόντρα της με την Αριάνα Γκράντε

Η Ariana μου έστειλε μήνυμα και μαζί σχολιάσαμε πως «αυτό είναι τόσο ηλίθιο».

Η Victoria Justice βάζει τέλος στις εικασίες και τις αναφορές ότι «ζηλεύει» το άλλοτε «αντίπαλο δέος» της στις παραγωγές του Nickelodeon Ariana Grande.

Μιλώντας στο E! News, η Victoria έθιξε τη διαμάχη γύρω από το viral βίντεο "I Think We All Sing" λέγοντας όταν βγήκε το meme "I Think We All Sing", που σχετίζεται με την υποτιθέμενη κόντρα μεταξύ των δύο κοριτσιών, ενοχλητικό.

Η Ariana μου έστειλε μήνυμα και μαζί σχολιάσαμε πως «αυτό είναι τόσο ηλίθιο».

Η Victoria πρόσθεσε ότι το σχόλιό της βγήκε εκτός πλαισίου προσθέτοντας «Νομίζω ότι η μεγαλύτερη φήμη είναι όλη αυτή η ιστορία που δημιουργήθηκε με εμένα να ζηλεύω αυτήν και να μην είμαστε φίλες. Νιώθω ότι αυτή η συνεχής τάση των μέσων ενημέρωσης και των ανθρώπων που θέλουν να βλέπουν παντού τσακωμούς, και δεν είναι ούτε καν επίκαιρο πλέον».

Η Victoria είχε αναφερθεί ξανά στην περιβόητη κόντρα 2021, εξηγώντας πως, "Όλο αυτό το δράμα, ό,τι κι αν είναι όλα αυτά, είναι τόσο ανόητα. Πολλά από αυτά προέρχονταν επί παραδείγματι από τα μέσα ενημέρωσης, από κακεντρεχή σχόλια του διαδικτύου που θέλουν να κάνουν ανθρώπους να τσακώνονται...".

Και πρόσθεσε, «Νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας, το μόνο που χρειάζεται είναι να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον και να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Λατρεύω την Ariana και δεν μας βοηθά αυτό το κλίμα. Με υποστήριξε τόσο εμένα και τη μουσική μου. Και ξέρετε, επικοινωνούμε. Είναι πραγματικά ωραίο. Οπότε, όλα είναι καλά».

Πηγή: skai.gr

