Rachel McAdams: Η 44χρονη ηθοποιός ποζάρει με τρίχες στη μασχάλη και επαναστατεί… - «Αυτό είναι το σώμα μου»

Η Rachel McAdams «γιορτάζει» το σώμα της με μια ελάχιστα επεξεργασμένη φωτογραφία, η οποία δείχνει τη φυσική της μορφιά, με τρίχες στη μασχάλη, θέλοντας να κάνει τη δική της επανάσταση.

Η 44χρονη ηθοποιός του «Mean Girls» φωτογραφήθηκε για τις ανάγκες του «Bustle». Σύμφωνα με το άρθρο, έγινε ελάχιστη επεξεργασία στις φωτογραφίες κατόπιν αιτήματος της ίδιας της Rachel.

Η ηθοποιός, η οποία έχει έναν γιο και μια κόρη με τον σύντροφό της Jamie Linden, δήλωσε στο Bustle: «Με αυτή τη φωτογράφιση, φοράω εσώρουχα από λάτεξ, αλλά έχω αποκτήσει δύο παιδιά. Αυτό είναι το σώμα μου και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να λέμε την αλήθεια στον κόσμο. Είναι εντάξει να δείχνεις τον καλύτερο εαυτό σου και να δουλεύεις γι’ αυτό και να είσαι υγιής, αλλά αυτό είναι διαφορετικό για τον καθένα», πρόσθεσε η ίδια.

Η Ρέιτσελ προωθεί την επερχόμενη ταινία της «Are You There God? It's Me Margaret», μια κινηματογραφική μεταφορά του εξαιρετικά δημοφιλούς βιβλίου της Judy Blume.

Στη συνέντευξή της η Rachel παραδέχτηκε ότι εξακολουθεί να αισθάνεται «ένοχη» για το γεγονός ότι έκανε ένα διετές διάλειμμα από το Χόλιγουντ, στο απόγειο της καριέρας της στα μέσα της δεκαετίας του 2010, για να «παραμείνει υγιής».

Η ίδια αποκάλυψε ότι απέρριψε πρωταγωνιστικούς ρόλους στις ταινίες «The Devil Wears Prada», «Casino Royale», «Mission: Impossible III», «Iron Man και Get Smart», κάτι που την έκανε να αναρωτηθεί αν πετούσε την καριέρα της στα σκουπίδια…

«Ένιωθα ένοχη που δεν εκμεταλλεύτηκα την ευκαιρία που μου δόθηκε, γιατί ήξερα ότι ήμουν σε τόσο τυχερή θέση», ανέφερε. Και συνέχισε: «Ωστόσο, γνώριζα επίσης ότι δεν ταίριαζε απόλυτα με την προσωπικότητά μου και με αυτό που χρειαζόμουν για να παραμείνω υγιής».

