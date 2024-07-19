Ένας Αμερικανός, ο οποίος απείλησε την Τέιλορ Σουίφτ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνελήφθη πριν από την πρώτη της συναυλία στη Γερμανία. Ο ύποπτος για παρενόχληση, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, «τέθηκε υπό κράτηση στο σημείο ελέγχου εισόδου στον χώρο πριν από τη συναυλία», όπως γράφει ο ιστότοπος «USA Today».

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας απείλησε τόσο την καλλιτέχνιδα όσο και τον φίλο της, Τράβις Κελς, ο οποίος παρακολούθησε την πρώτη της συναυλία στο Veltins Arena, στη Γερμανία. Κατά συνέπεια, θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι το Σάββατο. Το AP ανέφερε ότι οι διοργανωτές της εκδήλωσης ενημέρωσαν τις αρχές για την ανησυχητική διαδικτυακή συμπεριφορά του φερόμενου ως stalker.

Taylor Swift's stalker is detained while trying to attend Eras Tour in Germany after 'making threats' against her on social media https://t.co/mXfe1tsEb4 pic.twitter.com/LmDGt5UTjs — Daily Mail Online (@MailOnline) July 18, 2024

Οι Γερμανοί αστυνομικοί ανέφεραν ότι η Σουίφτ δεν κινδύνευσε ή 60.000 παρευρισκόμενοι στον χώρο. Η ποπ σταρ θα παραμείνει στη Γερμανία μέχρι τις 28 Ιουλίου για δύο ακόμη συναυλίες στο Αμβούργο και άλλες δύο στο Μόναχο. Τον Αύγουστο, θα ολοκληρώσει το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας «Eras Tour», με πέντε βραδιές στο Λονδίνο. Θα κάνει ένα μήνα διάλειμμα για ένα μήνα, λίγο πριν εμφανιστεί στη Φλόριντα και τη Λουιζιάνα.

Πηγή: skai.gr

