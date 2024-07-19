Hulk Hogan: Πυροβόλησαν τον ήρωά μου... ας ξεσπάσει η Trumpomania – Δείτε βίντεο

«Σεληνιάστηκε» υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ ο δημοφιλής παλαιστής Hulk Hogan. Ο Hogan, είναι φανατικός θαυμαστής του υποψήφιου των ΗΠΑ για την προεδρία, αλλά στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών πραγματικά το... πήγε σε άλλο επίπεδο, θυμίζοντας την εποχή της ένδοξης καριέρας του. Ο παλαίμαχος παλαιστής του αμερικανικού κατς, άρχισε να φωνάζει στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, πετώντας το σακάκι του και σκίζοντας τη φανέλα.

«Πυροβόλησαν τον ήρωά μου.. Προσπάθησαν να σκοτώσουν τον επόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ… Το ποτήρι ξεχείλισε… ας ξεσπάσει η Trumpomania, ας ηγηθεί ξανά η Trumpomania, ας κάνει ξανά την Αμερική σπουδαία η Trumpomania!» ανέφερε χαρακτηριστικά, παραπέμποντας στο σύνθημα των θαυμαστών του «Hulkomania» (Μανία για τον Χαλκ) για το πρόσωπό του.

Πηγή: skai.gr

