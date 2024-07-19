Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Lady Gaga: Ετοιμάζει νέα μουσική και οι θαυμαστές της ενθουσιάστηκαν – Η δημοσίευσή της (φωτό)

Κάτι καλό θα ακούσουμε σύντομα από την καλλιτέχνιδα... 

Η Lady Gaga

Η Lady Gaga επιβεβαίωσε ότι δουλεύει πάνω σε νέα μουσική. Η 38χρονη καλλιτέχνιδα, η οποία πρόσφατα αφιέρωσε ένα από τα τελευταία σόου της στο Λας Βέγκας στον φίλο της, δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες της από ένα στούντιο ηχογράφησης. 

Η τραγουδίστρια του «Paparazzi» ενθουσίασε τους θαυμαστές της, αφού έγραψε στην ανάρτησή της ότι ανυπομονεί για την κυκλοφορία της νέας της μουσικής.

Η Lady Gaga

Η Lady Gaga

«Απλά, εγώ στο στούντιο. Χαρούμενη, όπως πάντα, που κάνω μουσική. Αισθάνομαι τόσο ευγνώμων. Η καρδιά μου είναι γαλήνια. Είναι σαν διαλογισμός. Ανυπομονώ να ακούσετε τι δουλεύω», έγραψε η ίδια. 

Η ποπ σταρ, κατά κόσμον Stefani Joanne Angelina Germanotta, φάνηκε να είναι ευδιάθετη, κάτι που πρόσεξαν οι θαυμαστές της. Η συγκεκριμένη δημοσίευση έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες, αφότου η Lady Gaga ανακοίνωσε ότι το έβδομο στούντιο άλμπουμ της βρίσκεται στα σκαριά. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lady Gaga (@ladygaga)

Η Lady Gaga

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Lady Gaga
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
72 0 Bookmark