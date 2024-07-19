Η Lady Gaga επιβεβαίωσε ότι δουλεύει πάνω σε νέα μουσική. Η 38χρονη καλλιτέχνιδα, η οποία πρόσφατα αφιέρωσε ένα από τα τελευταία σόου της στο Λας Βέγκας στον φίλο της, δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες της από ένα στούντιο ηχογράφησης.

Η τραγουδίστρια του «Paparazzi» ενθουσίασε τους θαυμαστές της, αφού έγραψε στην ανάρτησή της ότι ανυπομονεί για την κυκλοφορία της νέας της μουσικής.

«Απλά, εγώ στο στούντιο. Χαρούμενη, όπως πάντα, που κάνω μουσική. Αισθάνομαι τόσο ευγνώμων. Η καρδιά μου είναι γαλήνια. Είναι σαν διαλογισμός. Ανυπομονώ να ακούσετε τι δουλεύω», έγραψε η ίδια.

Η ποπ σταρ, κατά κόσμον Stefani Joanne Angelina Germanotta, φάνηκε να είναι ευδιάθετη, κάτι που πρόσεξαν οι θαυμαστές της. Η συγκεκριμένη δημοσίευση έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες, αφότου η Lady Gaga ανακοίνωσε ότι το έβδομο στούντιο άλμπουμ της βρίσκεται στα σκαριά.

Πηγή: skai.gr

