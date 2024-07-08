Στις 27 Ιουνίου, το «Newsweek» δημοσίευσε ένα άρθρο (για την ακρίβεια στήλη γνώμης) με τίτλο: «Η Taylor Swift δεν είναι καλό πρότυπο». Επρόκειτο για ένα-προφανώς- «clickbait» άρθρο που έγινε παγκόσμιο trending topic μέσα σε μόλις μιάμιση ημέρα.

«… Η Τέιλορ Σουίφτ είναι η πιο διάσημη γυναίκα που έχω δει ποτέ: Η προβεβλημένη ρομαντική ζωή της αποτελεί εδώ και χρόνια τροφή για τα σκανδαλοθηρικά περιοδικά.

Έχει βγει με πολλούς άντρες -τουλάχιστον δώδεκα- μεταξύ των οποίων οι τραγουδιστές Harry Styles και Joe Jonas, ο ηθοποιός Jake Gyllenhaal και, πιο πρόσφατα, ο Travis Kelce. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τα νεαρά κορίτσια να θεωρούν πρότυπο την Taylor Swift; Θα ήθελε οποιοσδήποτε στοργικός γονιός, που διαβάζει αυτό το κείμενο, η κόρη του να βγαίνει με 12 διαφορετικούς άντρες μέσα σε λίγα χρόνια;…», γράφει, μεταξύ άλλων, ο αρθρογράφος.

Οι ύβρεις και οι χαρακτηρισμοί εκπέμπουν μια τέτοια σεξιστική και υπερσυντηρητική «μπόχα», που το πρώτο πράγμα που μπορεί να αναρωτηθεί κάθε κριτικός αναγνώστης είναι ποιος είναι ο αρθρογράφος.

«Η τραγουδίστρια βγαίνει συχνά με ισχυρούς άνδρες-διασημότητες, που έχουν σημαντική κοινωνική και οικονομική δύναμη. Αυτό μπορεί να φανεί υποκριτικό. Η υποκρισία υπονομεύει θεμελιωδώς την ικανότητα να είναι κανείς καλό πρότυπο, επειδή περιλαμβάνει μια αντίφαση μεταξύ των πράξεων κάποιου και των αρχών ή των αξιών που υποστηρίζει δημόσια», συνεχίζει το άρθρο. «Η Σουίφτ και ο Κελς μπορεί να αντέξουν και ελπίζω να αντέξουν. Ωστόσο, κρίνοντας από το ιστορικό της, οι πιθανότητες δεν είναι μεγάλες».

Ο αρθρογράφος -ονόματι John McGhlionn- αναφέρεται ως «διδάκτωρ ψυχοκοινωνικών σπουδών, ερευνητής και δοκιμιογράφος». Ωστόσο, μετά από μια εξαντλητική διαδικτυακή αναζήτηση συναντά κανείς την υπογραφή του σε αναξιόπιστα μέσα ενημέρωσης («φτωχά» για το περιεχόμενό τους) όπως «The New York Post», «The Spectator» και «The Sun» και διάφορους ιστότοπους, οι οποίοι δημιουργήθηκαν όλοι μετά το 2020.

Όλα τα άρθρα είναι πιστά σε μια εκδοτική γραμμή, που μοιάζει ύποπτα με εκείνη που χαρακτηρίζει ιστότοπους σε όλο τον κόσμο, όπου συγκεκριμένοι αρθρογράφοι στηρίζουν μανιωδώς τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο μυστηριώδης McGhlionn δεν έχει λογαριασμό στο Twitter (ή αλλιώς έχει ανασταλεί επί του παρόντος), αλλά έχει έναν στο Gettr, την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που δημιούργησε ο πρώην εκπρόσωπος του Ντόναλντ Τραμπ. Να θυμίσουμε ότι η συγκεκριμένη πλατφόρμα δημιουργήθηκε μετά την επίθεση στο Καπιτώλιο από υποστηρικτές του Τραμπ, γεγονός που οδήγησε τις μεγάλες πλατφόρμες να του αρνηθούν την πρόσβαση. Το τι έγινε μετά τη δημοσίευση του συγκεκριμένου άρθρου καταδεικνύει πώς οι «ψεύτικες» ειδήσεις και τα «τρολ» μπορούν να επηρεάσουν την παγκόσμια ατζέντα της ενημέρωσης για μέρες.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.