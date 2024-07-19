Η Kim Kardashian ποζάρει σε μια νέα διαφήμιση για τον γνωστό οίκο Balenciaga, η οποία κυκλοφόρησε χθες, Πέμπτη 19 Ιουλίου 2024. Η διάσημη τηλεπερσόνα πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια του οίκου μαζί με τη Naomi Watts και την Isabelle Huppert. Η 43χρονη Καρντάσιαν φωτογραφίζεται αλά Μέριλιν Μονρόε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μοιάζει στο απόλυτο κινηματογραφικό είδωλο του Χόλιγουντ.

Η φωτογράφιση έγινε από τον Nadav Kander. Κάθε σταρ παρουσιάζει έναν «μοναδικό χαρακτήρα», ενώ αναδεικνύει την εμβληματική τσάντα Rodeo Bag, σύμφωνα με το δελτίο τύπου.

Η Kardashian έχει μακρά ιστορία με τον γαλλικό οίκο μόδας που ιδρύθηκε από έναν Ισπανό σχεδιαστή. Είχε συμμετάσχει στην καμπάνια του οίκου μόδας για το φθινόπωρο του 2022. Ως γνωστόν, ο West τη σύστησε στον δημιουργικό διευθυντή του οίκου Balenciaga, Demna Gvasalia.

Marilyn Monroe by Gordon Parks 1956 pic.twitter.com/E52G69Be95 — Ricardo Hirooka (@HirookaRicardo) July 18, 2024

«Ο Kanye ήταν αυτός που με έβαλε στον κόσμο της μόδας. Ερωτεύτηκα τη μόδα και εμπνέομαι από τόσους πολλούς ανθρώπους. Αλλά και πάλι, αυτό είναι σαν ένα όνειρο που ξυπνάω και μπορώ να φοράω αυτά τα καταπληκτικά ρούχα και να δοκιμάζω νέα πράγματα και να παίρνω ρίσκα. Είμαι τόσο ταπεινή», είχε δηλώσει η Καρντάσιαν σε παλιότερη συνέντευξή της.

Τον Ιούλιο του 2022, η Kardashian περπάτησε στην πασαρέλα και έκανε το μοντέλο της μάρκας στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Ωστόσο, το 2022 η Kim δέχτηκε έντονες αντιδράσεις, μετά την αναστάτωση που προκάλεσε η προκλητική καμπάνια του οίκου Balenciaga με τα σαδομαζοχιστικά αρκουδάκια στα χέρια παιδιών. «Εκτιμώ την απόσυρση της καμπάνιας και τη συγγνώμη του οίκου. Μιλώντας μαζί τους, πιστεύω ότι κατανοούν πόσο σοβαρό είναι το ζήτημα και θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να μην συμβεί αυτό ποτέ ξανά», είχε γράψει στον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

