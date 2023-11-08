Τα ζώδια σήμερα, Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023

Κριός

Μπορεί να χρειαστεί να αναβάλετε μια συζήτηση, μια συνάντηση ή μια μετακίνηση. Αυτό τελικά μπορεί να αποβεί προς όφελος σας, γιατί έτσι θα έχετε την ευκαιρία να σκεφτείτε ακόμη μια φόρα το τι πρέπει να πείτε ή να κάνετε. Τα άστρα θα φέρουν όμως εμπόδια και καθυστερήσεις και στις σχέσεις σας με τον ή την σύντροφο της ζωής σας. Συγκρατήστε τα νεύρα σας και μην οξύνετε καταστάσεις.

Ταύρος

Έχετε έντονη την παρόρμηση να επιστρέψετε σε μια συναισθηματική σχέση και αναζητάτε την αφορμή. Πριν κάνετε το βήμα αυτό όμως θα πρέπει να είστε πεπεισμένοι ότι αυτή την φορά τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Πολλές προσδοκίες και ελπίδες θρέφατε και η μέρα μπορεί να σας διαψεύσει. Ο εγωισμός σας θα πρέπει να προσεχθεί, μια και είναι αυτός που δεν σας αφήνει πολλές φορές να δείτε την πραγματικότητα.

Δίδυμοι

Θα πρέπει να επανεξετάσετε την πορεία της ζωής σας και να βρείτε την βαθύτερη αιτία της απογοήτευσης που σας έχει κυριεύσει. Μόνο με αυτό τον τρόπο θα μπορέσετε να πάρετε χρήσιμα μαθήματα για το μέλλον. Έχετε ταλέντα και ικανότητες, αλλά πολύ συχνά δεν τα χρησιμοποιείτε όπως και όπου πρέπει. Σήμερα είναι μια από αυτές τις μέρες, που οι ενέργειες σας ή η παθητικότητα σας θα σας βλάψει. Έχετε τον νου σας…

Καρκίνος

Το Σύμπαν διάκειται θετικά απέναντι σας και εσείς αισθάνεστε την χαρά της ζωής σε όλο της το μεγαλείο. Απολαύστε αυτή την σπάνια ανέφελη μέρα όσο καλύτερα μπορείτε. Κάποιες αλλαγές και αναπροσαρμογές θα πρέπει να κάνετε στα αισθηματικά σας, καθώς τα παλιά και δοκιμασμένα μοντέλα δεν είναι πια ικανά να αποδώσουν τα αναμενόμενα.

Λέων

Κάποιο άτομο στον εργασιακό χώρο θα προσπαθήσει να σας μειώσει και να σας προσβάλει, κινούμενο καθαρά από αισθήματα ζηλοφθονίας απέναντι σας. Μην του δίνετε σημασία, το περιστατικό είναι ανάξιο λόγου. Μια μικρή κόπωση όμως που ενδεχομένως να αισθανθείτε δεν θα πρέπει να την αγνοήσετε. Ο οργανισμός σας χρειάζεται ξεκούραση. Ελαφρώστε το πρόγραμμα σας από υποχρεώσεις και χαλαρώστε.

Παρθένος

Αισθάνεστε γεμάτη με θετική ενέργεια, μια και οι εργασιακές σας υποθέσεις βαίνουν καλώς και το μέλλον σας χαμογελάει. Την πλεονάζουσα ενέργεια σας διοχετεύστε την σε πράγματα που θα κάνουν την ζωή σας πιο εύκολη. Μια εσωτερική ηρεμία σας βοηθάει να ανταπεξέλθετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις αυξημένες υποχρεώσεις σας. Οικογενειακά ζητήματα θα απαιτήσουν την ενασχόληση σας, αλλά θα διευθετηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ζυγός

Θα εκνευριστείτε γιατί κάποιες αναποδιές και καθυστερήσεις θα σας δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα σε εργασιακό επίπεδο. Ελέγξτε τις αντιδράσεις και τα νεύρα σας, γιατί θα επιβαρύνετε ακόμη περισσότερο το κλίμα. Μην φορτώνεστε και με νέες αρμοδιότητες, γιατί η καθημερινότητα σας δεν αντέχει επιπλέον φόρτο εργασίας. Αναζητήστε την χαρά σε όσα καλά έχετε και μην γίνεστε πλεονέκτες…

Σκορπιός

Μια αναστάτωση μπορεί να προκύψει στον εργασιακό τομέα σήμερα και κάποια ένταση με συνεργάτες ή προϊσταμένους λόγω παρανοήσεων. Φροντίστε να ακούτε προσεκτικά τι σας λένε οι άλλοι και μην βιάζεστε να κάνετε το δικό σας…

Τοξότης

Το πλανητικό σκηνικό δεν θα σας φέρει μάνα εξ ουρανού, ούτε και ο από μηχανής θεός θα φροντίσει για τα οικονομικά σας προβλήματα. Σηκώστε τα μανίκια και με ρεαλισμό μεθοδεύστε τις κινήσεις εκείνες που θα σας ανακουφίσουν. Αισθάνεστε αρκετά τρωτοί και χρειάζεστε την αγάπη και την στήριξη των γύρω σας, κυρίως των αγαπημένων σας προσώπων. Μέρα είναι και θα περάσει…

Αιγόκερως

Τα οικονομικά σας βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή σήμερα! Θα αντιμετωπίσετε πιέσεις και θα πρέπει να είστε ενήμεροι για το πώς πρέπει να κινηθείτε σωστά. Η διαδικασία ίσως να είναι μακροχρόνια, γι’ αυτό αναζητήστε επαγγελματική συμβουλή. Δραστηριοποιηθείτε και μην περιμένετε να πέσει το Μάνα εξ ουρανού… Προσέξτε επίσης τι εύχεστε σήμερα, γιατί οι ουρανοί είναι ανοιχτοί και μπορεί να μην σας αρέσει αυτό που θα βιώσετε…

Υδροχόος

Φανείτε περισσότερο ανεκτικοί και ανοιχτοί με τους γύρω σας σήμερα και δεν θα χάσετε. Παράλληλα η μέρα σας δίνει αρκετή ενέργεια και έμπνευση για να μπορέσετε να βρεθείτε ένα βήμα πιο κοντά στους στόχους σας. Τα οικονομικά σας θα χρειαστούν την προσοχή σας σήμερα και ίσως να είναι απαραίτητη μια πιο ψύχραιμη ματιά για να σας καθοδηγήσει. Μην αφήνετε την περηφάνια σας να σας αποτρέπει από το να ζητήσετε βοήθεια εάν αισθάνεστε ότι την χρειάζεστε.

Ιχθείς

Ο υπέρμετρος εγωισμός που επιδεικνύετε κατά καιρούς δεν κάνει κακό μόνο στις διαπροσωπικές σας σχέσεις, αλλά πρώτιστα και κυρίως στον εαυτό σας… Αυτό να το έχετε κατά νου, καθώς υπάρχει έντονη πιθανότητα, μια νέα ερωτική σχέση να ξεκινήσει σήμερα. Για όσους διατηρούν έναν μακροχρόνιο δεσμό, η κόπωση του χρόνου μπορεί να ξεπεραστεί μόνο με επένδυση ποιοτικού και δημιουργικού χρόνου με τον σύντροφό σας.

