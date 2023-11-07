Κλασική ή μοντέρνα διακόσμηση: 5 tips για να βρείτε το στυλ που σας ταιριάζει

Το σπίτι σου είναι το καταφύγιό σου. Το μέρος που καταλήγεις μετά από μία απαιτητική μέρα και επιθυμείς να χαλαρώσεις. Το στυλ που έχεις επιλέξει να του χαρίσεις, αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό την προσωπικότητα και το μοναδικό σου γούστο και σε κάνει να νιώθεις χαρά και ευεξία. Αν έχεις ήδη εξερευνήσει όλους τους τύπους διακόσμησης και πλέον δηλώνεις λάτρης του κλασικού και του μοντέρνου ύφους, αλλά ταυτόχρονα δυσκολεύεσαι να επιλέξεις μεταξύ αυτών, τότε αυτό το άρθρο είναι για σένα.

Συνέχισε, λοιπόν, να διαβάζεις και βρες όλα αυτά που χρειάζεται να γνωρίζεις για να αποφασίσεις ποιο στυλ είναι το ιδανικό για σένα και τον χώρο σου.

Τι είναι η Κλασική Διακόσμηση

Το κλασικό στυλ διακόσμησης είναι απόλυτα επηρεασμένο από την αριστοκρατία του 18ου και 19ου αιώνα και αποτελεί μια διαχρονική επιλογή. Μεγάλα φωτιστικά, «βαριά» χαλιά και πίνακες τέχνης κοσμούν αριστοτεχνικά κάθε γωνιά του σπιτιού, προσφέροντας κομψότητα και αρμονία. Η χρωματική παλέτα που ακολουθεί το συγκεκριμένο ύφος περιέχει κυρίως γήινες αποχρώσεις σε λευκούς, μπεζ και καφέ τόνους και προσδίδει luxury χαρακτήρα σε κάθε χώρο. Τέλος, σε πολλές περιπτώσεις αναμιγνύεται με διάφορες άλλες τάσεις, υιοθετόντας πολλά στοιχεία από αυτές, όπως είναι για παράδειγμα οι μοντέρνες κουζίνες και οι ανοιχτοί χώροι, και χαρίζει έτσι μία πιο σύγχρονη εικόνα και αισθητική.

Τι είναι η Μοντέρνα Διακόσμηση

Σε αυτό το στυλ διακόσμησης κυριαρχεί ο μινιμαλισμός και οι καθαρές γραμμές που αφήνουν το φυσικό φως να πλημμυρίζει τον χώρο. Συνοδεύεται από κομψά και πρακτικά έπιπλα, τα οποία προσφέρουν άνεση, λειτουργικότητα και σχεδιαστική απλότητα. Οι επιφάνειες είναι ομαλές με ελάχιστα γεωμετρικά σημεία και διακοσμητικά και οι χώροι «ακατάστατοι» και ανοιχτοί. Η χρωματική παλέτα του μοντέρνου στυλ αποτελείται από ουδέτερες αποχρώσεις με ανοιχτόχρωμους αλλά και σκουρόχρωμους τόνους, που δένουν απόλυτα μεταξύ τους. Τέλος, το μέταλλο, το φυσικό ξύλο, το δέρμα και τα φυτά εσωτερικού χώρου καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος του σπιτιού, δημιουργώντας το τέλειο μοντέρνο ύφος.

Φτιάξε το σπίτι σου

Αφού, λοιπόν, έμαθες παραπάνω λεπτομέρειες για τα δύο αυτά τόσο ξεχωριστά στυλ, ήρθε η ώρα να βρεις το κατάλληλο για σένα. Ποια λοιπόν είναι τα tips που αν ακολουθήσεις θα κάνουν την επιλογή σου πιο εύκολη; Στα έχουμε όλα μαζεμένα!

Βρες το στυλ που ταιριάζει στην αισθητική σου

Προτού αποφασίσεις με ποιο είδος διακόσμησης θα ντύσεις το σπίτι σου, καλό είναι να σκεφτείς τι αρέσει σε σένα. Ένας τέλεια διακοσμημένος χώρος μπορεί να φαντάζει βγαλμένος από περιοδικό, αλλά αν δεν ταιριάζει στην αισθητική σου, θα σε κάνει σίγουρα να νιώθεις άβολα και παράταιρα. Βρες λοιπόν ιδέες που αντικατοπτρίζουν απόλυτα την προσωπικότητά σου και εκφράζουν την ταυτότητα και το μοναδικό σου στυλ και φτιάξε το σπίτι των ονείρων σου.

Σκέψου τον χώρο σου

Η διαρρύθμιση του σπιτιού σου παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην απόφαση του στυλ που θα ακολουθήσεις. Για παράδειγμα, ένα μεγάλο και φωτεινό δωμάτιο λειτουργεί ως ιδανικός καμβάς για τη μοντέρνα διακόσμηση με την εκλεπτυσμένη χρήση απλών γραμμών και σύγχρονων υλικών. Από την άλλη πλευρά, ένας μικρός χώρος μπορεί να επωφεληθεί από κλασικά στοιχεία που δημιουργούν μια αίσθηση ζεστασιάς και παραδοσιακής γοητείας. Λάβε λοιπόν υπόψη σου τις διαστάσεις, το φωτισμό και τη γεωμετρία του σπιτιού και δημιούργησε έναν εξίσου λειτουργικό και αισθητικά ευχάριστο χώρο.

Κινήσου με βάση τις ανάγκες σου

Ο τρόπος ζωής που ακολουθείς παίζει ζωτικό ρόλο στην επιλογή της κατάλληλης διακόσμησης για το σπίτι σου. Αυτός ο παράγοντας επηρεάζει την επιλογή των υλικών, των χρωμάτων και των επίπλων, καθώς πρέπει να είναι συμβατά με τις ανάγκες σου και τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο χώρο σου. Για παράδειγμα, εάν έχεις παιδιά ή κατοικίδια, η ανθεκτικότητα και η λειτουργικότητα είναι σημεία κλειδιά. Αν πάλι δουλεύεις από το σπίτι, χρειάζεται να φτιάξεις ένα χώρο που εξυπηρετεί τις νέες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί. Σε κάθε περίπτωση βρες τις ανάγκες και κινήσου με βάση αυτές.

Υπολόγισε το budget σου

Πριν αρχίσεις τις αγορές, υπολόγισε πόσα χρήματα έχεις διαθέσιμα για αυτόν τον σκοπό. Μπορεί για παράδειγμα το κλασικό στυλ να είναι το αγαπημένο σου, αλλά να θυμάσαι ότι κάποια κομμάτια τέτοιου ύφους είναι αρκετά ακριβά. Κάνε λοιπόν την έρευνα που χρειάζεται και με βάση τα οικονομικά σου πραγματοποίησε τις κατάλληλες επιλογές που θα σε φέρουν πιο κοντά στο σπίτι που επιθυμείς.

Ανάμειξε στυλ

Αν παρά την προσπάθεια δεν έχεις καταλήξει σε ένα συγκεκριμένο ύφος, δε χρειάζεται να αγχώνεσαι. Μπορείς να αναμείξεις τα δύο αυτά στυλ διακόσμησης και να δημιουργήσεις ένα σπίτι πλούσιο σε αισθητική και με έντονο το προσωπικό σου γούστο. Πάρε, λοιπόν, ιδέες από το διαδίκτυο και τα περιοδικά και ενεργοποίησε τη δημιουργικότητά σου. Ένα κλασικό σπίτι με μοντέρνες λεπτομέρειες (ή και το αντίθετο) προσδίδει την απαιτούμενη κομψότητα στην αισθητική του σήμερα.

Ό,τι και να επιλέξεις, φρόντισε να το υλοποιήσεις με υπομονή και αγάπη. Ο σκοπός είναι να φτιάξεις το ιδανικό σπίτι για σένα, το οποίο θα χωρέσει όλες τις όμορφες αναμνήσεις με τους αγαπημένους σου!

