O Μάθιου Πέρι (Matthew Perry) – ο αγαπημένος «Τσάντλερ» από τα Φιλαράκια - έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 54 ετών, στις 28 Οκτωβρίου, και ο θάνατος του σκόρπισε παγκόσμια θλίψη.

Η κηδεία του έγινε σε στενό κύκλο στις 3 Νοεμβρίου στο Forest Lawn Memorial Park, με όλα τα «Φιλαράκια» να είναι εκεί για να τον αποχαιρετήσουν.

Το κλίμα ήταν βαρύ και το τραγούδι που έπαιξε στην κηδεία του Πέρι, έκανε τους πάντες να δακρύσουν.

Ο ίδιος ο ηθοποιός είχε διαλέξει σε παλιότερη συνέντευξή του το Don't Give Up (Μην τα παρατάς), ένα παλιό τραγούδι του Πίτερ Γκάμπριελ με την Κέητ Μπους, τόσο ταιριαστό στο πως ένιωθε για τους φίλους του και την αξία τους τον τελευταίο χρόνο της ζωής του, όταν πάλευε με τα «σκοτάδια» του, λόγω του εθισμού του.

Τον Νοέμβριο του 2022 ο Matthew Perry είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του ότι το Don't Give Up θα μπορούσε να είναι το soundtrack της βιογραφίας του Friends, Lovers and the Big Terrible Thing.

«Είναι αρκετά παλιό αλλά είναι υπέροχο. Οι δυο τους τραγουδούν ''Μην τα παρατάς". Στο video clip αγκαλιάζει ο ένας τον άλλο μέχρι να τελειώσει το τραγούδι. Ήταν τόσο ωραίο και το αγάπησα. Όταν υπογράφω το βιβλίο μου πάντα βάζω το Don't give up γιατί δεν πρέπει να τα παρατάς» είχε πεί.

Πηγή: skai.gr

