Ποια είναι η υπερδύναμή σας; - Η απάντηση κρύβεται στο ζώδιό σας

Οι περισσότεροι από εμάς θα ευχόμασταν να έχουμε υπερδυνάμεις. Να μπορούμε, για παράδειγμα, να τηλεμεταφερόμαστε ή να διαβάζουμε τη σκέψη των άλλων. Και, καθώς επικεντρωνόμαστε στο τι θα θέλαμε, αλλά δεν έχουμε, στην πραγματικότητα υπάρχουν σημαντικά χαρακτηριστικά, που μας κάνουν να ξεχωρίζουμε.

Το ζώδιό μας αποκαλύπτει ποιο είναι αυτό το ιδιαίτερο στοιχείο για τον καθένα:

Ο Κριός με την αστείρευτη ενέργεια

Είναι το άτομο που θα οργανώσει την παρέα για μια εκδρομή, που θα κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού σε μία μέρα και, που στο τέλος της, δε θα έχει κουραστεί αρκετά ώστε να πέσει νωρίς για ύπνο, αλλά θα βγει να διασκεδάσει. Ο Κριός χαρακτηρίζεται από μια αστείρευτη ενέργεια που ο καθένας θα ζήλευε. Με κυβερνήτη πλανήτη τον Άρη, είναι πάντοτε έτοιμος να προσθέσει περισσότερα κούτσουρα στη φλόγα, να κάψει όλο το κερί και παρ’ όλα αυτά να συνεχίζει. Μακάρι αυτή η ενέργεια να ήταν μεταδοτική!

Ο Ταύρος είναι Top Chef

Ένας Ταύρος έχει πάντοτε στο μυαλό του την άνεση, γι’ αυτό και γνωρίζει καλά πώς θα χαρίσει σε κάθε χώρο την αίσθηση ασφάλειας του σπιτιού και πώς θα μετατρέψει ένα πρόχειρο, αγορασμένο γεύμα σε σπιτικό, μαμαδίσιο. Την επόμενη φορά που το μοναδικό πράγμα που θα έχεις στο ντουλάπι σου για φαΐ θα είναι καμιά κονσέρβα, κάλεσε στο σπίτι σου τον Ταύρο. Θα έρθει με όλα τα απαραίτητα σύνεργα και υλικά και θα ετοιμάσει το τέλειο σπιτικό φαγητό. Το καλύτερο; Με ένα μαγικό τρόπο, θα έχει ξοδέψει ελάχιστα και δε θα παραπονεθεί ποτέ για τον κόπο του, γιατί απλά το απολαμβάνει!

Οι Δίδυμοι ξέρουν τα πάντα

Ποιο μέλος του ζωδιακού θα ήξερε όλα όσα συμβαίνουν αν όχι ο Δίδυμος; Θέλεις να μάθεις ένα κουτσομπολιό; Απευθύνσου στο Δίδυμο, σίγουρα θα ξέρει. Αυτό οφείλεται, εν μέρει, στην έμφυτη ευγένεια και γοητεία του, που κάνει τους άλλους να του ανοίγονται εύκολα και να θέλουν να ακούσουν την πάντοτε πρωτότυπη άποψή του. Ταυτόχρονα, όμως, οι Δίδυμοι διακρίνονται για την ικανότητά τους να εντοπίσουν αμέσως τις λεπτομέρειες εκείνες που θα τους κάνουν να μάθουν την είδηση: τη συμπεριφορά ενός ζευγαριού που μαρτυρά διαζύγιο, το στενάχωρο ύφος κάποιου που μόλις απολύθηκε και πολλά ακόμη. Πρόσεξε, όμως: Με την ίδια ευκολία που ο Δίδυμος θα ενημερώσει εσένα για όλα τα κουτσομπολιά, θα μοιραστεί και με τους άλλους τα δικά σου μυστικά. Γι’ αυτό πρόσεξε τι θα του πεις!

Ο Καρκίνος «διαβάζει» πρόσωπα και καταστάσεις

Ο Καρκίνος έχει τη φήμη του ευαίσθητου φροντιστή, εκείνου που έχει ανάγκη να του δείχνουν διαρκώς ότι τον αγαπούν, αλλά επιστρέφει αυτή την αγάπη με πολλαπλάσιο τρόπο. Έχει κατηγορηθεί για πολλά, ένα όμως είναι εκείνο που κανείς δε μπορεί να του αμφισβητήσει: Είναι ειδικός στο να «σκανάρει» έναν χώρο, να «διαβάζει» πρόσωπα και χαρακτήρες σαν ανοιχτό βιβλίο και να προσαρμόζεται σε όποιο περιβάλλον κι αν βρεθεί. Έτσι, είναι πάντοτε ο καταλληλότερος άνθρωπος στο πλευρό σου: Εκείνος που θα πει ένα καλό αστείο για να σου φτιάξει τη διάθεση, θα σου οργανώσει την τέλεια έξοδο όταν θέλεις να διασκεδάσεις και θα σε πάρει να φύγετε μακριά όταν θα έχεις ανάγκη από μια απόδραση. Ο Καρκίνος αφουγκράζεται με τρομερή ευκολία τις ανάγκες όλων κι αυτό είναι σίγουρα υπερδύναμη!

Ο Λέων με την αβίαστη λάμψη του

Όχι ότι δε το περίμενες. Όταν ένα λιοντάρι μπαίνει στο δωμάτιο, απλά δεν μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από πάνω του. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό, ακόμα κι όταν ο ίδιος ο Λέων δε φαίνεται να το επιδιώκει (λέμε τώρα); Ο Λέων κυβερνάται από τον Ήλιο, που σημαίνει ότι ακόμα και όταν καταβάλει μηδενική προσπάθεια, δεν μπορεί παρά να λάμπει. Αυτή η υπερδύναμη είναι πραγματικά σημαντική σε μια εποχή που αξιολογεί με βάση το φαίνεσθαι και καθένας από εμάς πρέπει να είναι στην εντέλεια όλη την ώρα και δεν δικαιούται καμία στιγμή ευαλωτότητας. Ε, λοιπόν, ο Λέων είναι έτσι και χωρίς καμία προσπάθεια!

Ο Παρθένος κάνει το αδύνατο να φαίνεται δυνατό

Οι Παρθένοι έχουν, ως γνωστόν, μια ροπή προς τον κίνδυνο, αλλά ως μεταβλητό ζώδιο, είναι στην πραγματικότητα αρκετά προσαρμοστικοί και ευέλικτοι. Ένας Παρθένος θα αφήσει τα πάντα προκειμένου να έρθει να σε σώσει. Θα μετακινήσει βουνά για σένα και μετά θα επιμένει ότι «δεν ήταν τίποτα». Κι αυτή είναι η υπερδύναμη του Παρθένου: Η ικανότητα να λύνει αυτό που, μέχρι πρότινος, έμοιαζε με ανυπέρβλητο πρόβλημα μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα, χωρίς ούτε μισή «γρατζουνιά».

Στον Ζυγό δεν μπορείς να κρατήσεις κακία

Όλοι αγαπούν τους Ζυγούς επειδή είναι όμορφοι, γοητευτικοί και έξυπνοι, αλλά και επειδή εξετάζουν όλες τις πλευρές της ιστορίας, τηρώντας ίσες αποστάσεις από κάθε πλευρά. Το πρόβλημα; Οι Ζυγοί καταλήγουν τελικά προβοκάτορες, με αποτέλεσμα να διαταράσσουν, τελικά, τα ήρεμα νερά χωρίς να το θέλουν. Έτσι, πολλές φορές, δημιουργούν χάος. Ποια η υπερδύναμή τους; Με ένα μαγικό τρόπο, πάντα θα βρουν πώς να το διορθώσουν, θα ζητήσουν συγνώμη και απλά δε μπορείς να τους αντισταθείς, θα τους συγχωρέσεις δίχως δεύτερη κουβέντα.

Ο Σκορπιός έχει διαίσθηση

Ο Σκορπιός μπορεί να ξεχωρίσει από χιλιόμετρα μακριά πως κάτι σου συμβαίνει. Δε χρειάζεται να του πεις τίποτα, πριν προλάβεις να ανοιγοκλείσεις τα μάτια σου θα τα έχει καταλάβει όλα. Οι Σκορπιοί είναι εξαιρετικά συμπονετικοί, έχουν έντονη διαίσθηση και το αισθάνονται αμέσως όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά. Όταν πρόκειται, δε, για εκείνους που αγαπά και θέλει να προστατεύσει, απλά δεν πιάνεται!

Ο Τοξότης είναι ατρόμητος

Ο Τοξότης είναι αυτός που θα επιβιβαστεί σε ένα αεροπλάνο χωρίς δεύτερη σκέψη, με περίσσιο ενθουσιασμό και χωρίς καμία ανησυχία. Θα δοκιμάσει εκείνο το παραδοσιακό πιάτο, όσο περίεργο κι αν μοιάζει, από γνήσια περιέργεια. Θα είναι ο πρώτος από την παρέα που θα δοκιμάσει να κάνει κατάδυση ή ελεύθερη πτώση. Η γενναιότητα του Τοξότη καθοδηγείται από μια αληθινή διάθεση για ζωή και μια -μερικές φορές επιπόλαιη- αισιοδοξία ότι όλα θα πάνε καλά. Ο φόβος απλώς δεν υπάρχει στο λεξιλόγιό του και όσα ζει, απλώς και μόνο επειδή δε φοβάται, είναι αξιοζήλευτα.

Ο Αιγόκερως κλείνει τα καλύτερα deals

Όλοι ξέρουμε ότι ο Αιγόκερως φημίζεται για την εργασιομανία του και τις ικανότητές του στον επαγγελματικό τομέα. Δουλεύουν πολύ και σκληρά, δεν είναι τυχαία οι καλύτεροι του κλάδου τους, όποιος κι αν είναι αυτός. Αν μια συμφωνία δεν αξίζει τον κόπο, ο Αιγόκερως δεν θα προχωρήσει. Αυτός είναι και ο λόγος που είναι επίσης εξαιρετικός όχι μόνο στην επιλογή δώρων, αλλά και στο να πείθει τους άλλους τι πρέπει να αγοράσουν. Η φράση «το χρειάζεσαι» δεν είναι ποτέ υπερβολική όταν βγαίνει από το στόμα ενός Αιγόκερου. Αν, λοιπόν, ψάχνεις για σπίτι, κάνεις σημαντικές αγορές ή απλώς πας για ψώνια, πάρε μαζί σου έναν Αιγόκερω. Σίγουρα θα επιστρέψεις με τις καλύτερες επιλογές.

Ο Υδροχόος έχει αστείρευτη μνήμη

Ο Υδροχόος μπορεί, μερικές φορές, να δίνει την αίσθηση ότι είναι στον κόσμο του, αλλά στην πραγματικότητα έχει πάντοτε επίγνωση όλων όσων συμβαίνουν στο δωμάτιο. Γι’ αυτό και διακρίνεται από μια σχεδόν υπεράνθρωπη ικανότητα να θυμάται ονόματα, γενέθλια και κουτσομπολιά που όλοι οι άλλοι (ακόμη και οι Δίδυμοι) ξεχνάνε γρήγορα. Ο Υδροχόος αναλαμβάνει συχνά το ρόλο του αρχειοφύλακα ή του ιστορικού της παρέας, αφού όλη η πληροφορία υπάρχει διαθέσιμη στο μυαλό του και μπορεί να την αξιοποιήσει ανά πάσα στιγμή.

Ο ευαίσθητος Ιχθύς κάνει το πρόβλημά σου δικό του

Όπως και τα άλλα ζώδια του νερού -Καρκίνος και Σκορπιός- έτσι και οι Ιχθύες χαρακτηρίζονται από έντονη διαίσθηση, με το επιπλέον πλεονέκτημα ότι τα ψαράκια κάνουν όλη την πληροφορία κομμάτι τους. Φυσικά, αυτό ορισμένες φορές είναι εξουθενωτικό για τους ίδιους, γιατί γίνονται έντονα συναισθηματικοί και, πολλές φορές, δυσκολεύονται να διαχωρίσουν τα συναισθήματά τους από τα γεγονότα και να παραμείνουν αντικειμενικοί. Οι Ιχθύες απορροφώνται από τον έντονο συναισθηματισμό τους, με αποτέλεσμα να μελαγχολούν συχνά για πράγματα που δε τους αφορούν πραγματικά. Αυτό κάνει τους Ιχθύες συγκινητικά αλτρουιστές.

