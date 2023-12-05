Η Kristin Cavallari δέχεται «πυρά» από τα τρολ του διαδικτύου επειδή ενθάρρυνε τις γυναίκες να απορρίψουν τον κανόνα των τριών ραντεβού, ο οποίος λέει ότι οι γυναίκες πρέπει να περιμένουν να κάνουν σεξ -τουλάχιστον- μέχρι το τρίτο ραντεβού.

Απαντώντας στην ερώτηση ενός ακροατή σχετικά με το «πόσα ραντεβού» βγαίνει πριν έρθει σε ερωτική επαφή με έναν νέο σύντροφο, η 36χρονη Αμερικανίδα τηλεοπτική παρουσιάστρια, σχεδιάστρια μόδας και συγγραφέας αποκάλυψε ότι συνήθως περιμένει «τρία ή τέσσερα ραντεβού».

How dare she has an opinion that goes against the Hollywood elite’s accepted policy



Kristin Cavallari slammed for comments on waiting to have sex https://t.co/iIULESBIYS — George Orwell (@OrwellsRevenge) December 5, 2023

Πρόσφατα, ωστόσο, η μητέρα τριών παιδιών δήλωσε ότι δεν θεωρεί πλέον σημαντικό να παίρνει τον χρόνο της για να συνευρεθεί ερωτικά με ένα νέο σύντροφο. «Δεν έχει σημασία αν κοιμηθείς μαζί του στο πρώτο ή στο 12ο ραντεβού», είπε στο podcast «Let's Be Honest». «Αν υπάρχει χημεία και συναίσθημα, δεν έχει απολύτως καμία σημασία».

Τα σχόλιά της πυροδότησαν μια έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ πολλοί ήταν οι χρήστες που τη «βομβάρδισαν» με σεξιστικά μηνύματα στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Kristin Cavallari faces backlash for saying it doesn't matter how long you wait to sleep with a guy https://t.co/nvebLev7Wv — Fox News (@FoxNews) December 4, 2023

«Αυτή είναι, ενδεχομένως, η χειρότερη συμβουλή που θα μπορούσατε να δώσετε», έγραψε ένας χρήστης. «Ντροπή σας! Έτσι θα θέλατε να βλέπει την οικειότητα η κόρη σας ή κάποια που θα παντρευτεί τον γιο σας;». Ένας άλλος χρήστης έγραψε ότι «αυτή η νοοτροπία είναι ο λόγος που η Cavallari είναι διαζευγμένη και εξακολουθεί να ψάχνει για κάποιον».



Πηγή: skai.gr

