Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Hips Don't Lie»: Η Σάλμα Χάγιεκ χορεύει εκπληκτικά στον… διάδρομο το τραγούδι της Σακίρα – Δείτε βίντεο

Η πανέμορφη Σάλμα Χάγιεκ τολμάει να συγκριθεί με τη Σακίρα, και η σύγκριση είναι επιτυχής 

Σάλμα Χάγιεκ

Το δημοφιλές τραγούδι της Σακίρα «Hips Don't Lie» χορεύει εκπληκτικά στον… διάδρομο η Σάλμα Χάγιεκ σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram.
 
Η πανέμορφη και… αγέραστη (57 ετών) Μεξικάνα ηθοποιός τολμάει να συγκριθεί με την Κολομβιανή τραγουδίστρια, και η σύγκριση είναι επιτυχής:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σακίρα Σάλμα Χάγιεκ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
72 0 Bookmark