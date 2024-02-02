Το δημοφιλές τραγούδι της Σακίρα «Hips Don't Lie» χορεύει εκπληκτικά στον… διάδρομο η Σάλμα Χάγιεκ σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram.



Η πανέμορφη και… αγέραστη (57 ετών) Μεξικάνα ηθοποιός τολμάει να συγκριθεί με την Κολομβιανή τραγουδίστρια, και η σύγκριση είναι επιτυχής:

