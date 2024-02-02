Το δημοφιλές τραγούδι της Σακίρα «Hips Don't Lie» χορεύει εκπληκτικά στον… διάδρομο η Σάλμα Χάγιεκ σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram.
Η πανέμορφη και… αγέραστη (57 ετών) Μεξικάνα ηθοποιός τολμάει να συγκριθεί με την Κολομβιανή τραγουδίστρια, και η σύγκριση είναι επιτυχής:
Πηγή: skai.gr
- «Αέρινη τιμή»: Sneakers που φόρεσε ο Μάικλ Τζόρνταν στους τελικούς των 6 τίτλων του πουλήθηκαν για 8 εκατ. δολάρια
- Ταλέντο από μικρή: Φωτογραφίες της 10χρονης Τέιλορ Σουίφτ σε παράσταση - Υποδύεται τη «Σάντι» του Grease
- Έμμα Στόουν: Ξέσπασε σε κλάματα όταν αυτιστικός θαυμαστής της είπε πως του έδωσε κουράγιο να τελειώσει το σχολείο- Δείτε βίντεο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.