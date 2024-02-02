«Η Eurovision είναι μια εμπειρία η οποία παίζει αρκετό καιρό στο κεφάλι μου. Θα ήθελα δηλαδή κάποια στιγμή ενδεχομένως να την ζήσω» δήλωσε ο δημοφιλής τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός σε ραδιοφωνική συνέντευξη εφ όλης της ύλης στο Cosmoradio 95,1 της Θεσσαλονίκης.

Εκτός των άλλων, ο τραγουδιστής μίλησε για την Εurovision και την πιθανότητα να μας εκπροσωπήσει σε αυτήν.

«Από την άλλη, όμως, λες “τώρα να μπω σε μια τέτοια διαδικασία;”. Μετά λέω πως, "ναι, γιατί όχι". Αν ένιωθα πολύ ωραία με ένα τραγούδι και ένιωθα ότι με αυτό το τραγούδι νιώθω ασφάλεια, ότι τουλάχιστον δηλαδή θα προσπαθήσω να παλέψω ώστε να πάρω μια καλή θέση, μπορεί και να το έκανα ναι. Δεν είμαι αρνητικός, όχι» δήλωσε.

Επίσης εξέφρασε την επιθυμία κάποτε να ασχοληθεί με την υποκριτική, προκειμένου ένα παιδικό του όνειρο να γίνει πραγματικότητα.

«Από παιδί στο σχολείο ήμουν σε θεατρική ομάδα και από τότε έχω αυτή την αγάπη για την υποκριτική, σκοπεύω μελλοντικά να ασχοληθώ με αυτό είπε.

