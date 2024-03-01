Τα ζώδια σήμερα, Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024

Κριός

Εξελίξεις στην συναισθηματική σας ζωή θα φέρει η μέρα, και μάλιστα σημαντικές. Άτομο του περιβάλλοντος σας, φιλικού ή επαγγελματικού θα κάνει ένα συναισθηματικό άνοιγμα και θα σας εκπλήξει… Σκεφτείτε προσεκτικά όμως, ως προς το τι θέλετε εσείς από την ζωή σας. Μην παίρνετε βεβιασμένες αποφάσεις.

Ταύρος

Σας ταλαιπωρεί μια ηττοπάθεια και ένας πεσιμισμός που δεν σας αφήνει να κάνετε τα επόμενα σας βήματα ούτε σε προσωπικό, ούτε και σε επαγγελματικό επίπεδο. Καιρός να ξεφύγετε από τον φαύλο κύκλο και να χαράξετε νέα πορεία. Κάποιες μέρες νοιώθετε έντονη απογοήτευση και κούραση με τις συνεχείς προσπάθειες σας. Σήμερα όμως θα πρέπει να αφήσετε τα αρνητικά συναισθήματα στην άκρη και να κοινωνικοποιηθείτε!

Δίδυμοι

Σας έχει καταβάλει μια απαισιοδοξία, ότι δεν θα καταφέρετε να βρείτε ποτέ το ιδανικό άτομο που θα μπορέσετε να μοιραστείτε την ζωή σας μαζί του. Αν και δεν υπάρχουν τέλειοι άνθρωποι, συνεχίστε την ζωή σας με ενθουσιασμό και θετική διάθεση, και κανείς ποτέ δεν ξέρει… Εάν χαλαρώσετε και αρχίσετε να απολαμβάνετε την ζωή, ο έρωτας θα έρθει από μόνος του.

Καρκίνος

Επαφές και ταξίδια με ανθρώπους από το εξωτερικό θα σας χαρίσουν μοναδικές εμπειρίες, ενώ οι επαγγελματικές σας συμφωνίες θα είναι συμφέρουσες! Πολλές εκκρεμότητες θα ξεκαθαρίσουν και σας βοηθούν να επιλύσετε οικογενειακά και συναισθηματικά θέματα από το παρελθόν.

Λέων

Η σχέση σας είναι σε καλό δρόμο, κάτι φαίνεται όμως να σας προβληματίζει σήμερα ή να σας δημιουργεί το αίσθημα του ανικανοποίητου. Θα πρέπει να αναζητήσετε τις απαντήσεις στον εαυτό σας, γιατί ενδεχομένως δεν δεσμεύεστε απόλυτα στην σχέση αυτή. Σκεφτείτε τι θέλετε πραγματικά από την ζωή σας και δεσμευτείτε στην τελική σας απόφαση.

Παρθένος

Υπομονή και επιμονή θα πρέπει να δείξετε σήμερα και κυρίως να μην αφήσετε την γλώσσα σας θα εκστομίσει τα όσα θα θέλατε να πείτε, γιατί θα προκαλέσετε σημαντική ζημιά στις σχέσεις σας. Μια ασυνεννοησία με τους συνεργάτες σας ή μια απρόσεκτη ανάγνωση κάποιων εγγράφων μπορεί να σας προκαλέσει προβλήματα.

Ζυγός

Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για ονειροπολήσεις και μη ρεαλιστικά πλάνα. Προσγειωθείτε στην πραγματικότητα και δουλέψτε σκληρά για να ανταμειφθείτε… Η επιτυχία στις επαγγελματικές σας βλέψεις και στην νέα προσπάθεια που ξεκινάτε εξαρτάται απόλυτα από τις συμβουλές που θα λάβετε από πιο έμπειρους στον χώρο ανθρώπους.

Σκορπιός

Ένας επαγγελματικός κύκλος ίσως να ολοκληρώνεται για σας και ένας νέος να ανοίγει. Αυτό μπορεί να σημαίνει μεταξύ άλλων μια νέα απασχόληση ή ένα νέο αντικείμενο δουλειάς. Θα πρέπει να δώσετε τον καλύτερο εαυτό σας στην δουλειά σας, μια και οι απαιτήσεις θα είναι εξαιρετικά μεγάλες. Για όσους αναζητούν εργασία, μην ξεχνάτε να είστε ειλικρινείς αναφορικά με τις ικανότητες σας.

Τοξότης

Έχετε έντονα θετική ενέργεια και διάθεση για ζωή σήμερα και φαίνεται να έχετε αφήσει επιτέλους πίσω σας όλες εκείνες τις δυσάρεστες σκέψεις που σας ταλαιπωρούσαν. Είστε στον σωστό δρόμο αλλά βρίσκεστε ακόμη στην αρχή των προσπαθειών σας. Το θετικό είναι ότι στο τέλος της διαδρομής σας περιμένει η επιτυχία. Απολαύστε όμορφες στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα.

Αιγόκερως

Συνειδητοποιείτε ότι έχετε χάσει αρκετά πράγματα το τελευταίο διάστημα και αυτό μπορεί να σας ρίξει ψυχολογικά. Κοιτάξτε όμως με αισιοδοξία το μέλλον και τοποθετήστε σε ρεαλιστικές βάσεις τις επιδιώξεις σας. Η μέρα υπόσχεται δώρα για σας που δεν θα πρέπει να τα αγνοήσετε. Δεν είναι κατ’ ανάγκη οικονομικά τα οφέλη, αλλά μπορεί να είναι μια εξαιρετική συμβουλή από αγαπημένο πρόσωπο ή η στήριξη κάποιων στα επαγγελματικά σας σχέδια.

Υδροχόος

Η μέρα μπορεί να φέρει πολλές και ενδιαφέρουσες ιδέες, καθώς και την επιθυμία να επεξεργαστείτε καινούργια σχέδια για το μέλλον. Πολλά συναρπαστικά πράγματα μπορεί να συμβούν τις μέρες αυτές, οπότε καλό θα ήταν να είστε σε εγρήγορση για να μην χάσετε ευκαιρίες. Εάν θέσετε σωστά τις προτεραιότητες σας, με δεδομένο ότι το φεγγάρι σας ευνοεί, θα καταφέρετε να ξεπεράσετε εύκολα τα εμπόδια και να κατακτήσετε τους στόχους σας.

Ιχθείς

Με την διαίσθηση σας σε έξαρση θα μπορέσετε να διαγνώσετε τα αίτια των προβλημάτων στο οικογενειακό σας περιβάλλον και να βοηθήσετε σημαντικά στην διευθέτηση ή την επίλυση τους. Σε επαγγελματικό επίπεδο, κάποιες αλλαγές που θέλετε να κάνετε ίσως θα πρέπει να τις αναβάλετε, να ασχοληθείτε με την αρτιότερη οργάνωση για να επιτύχετε σημαντικά πράγματα μελλοντικά.

