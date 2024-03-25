Anne Hathaway: Γελάει με όσους ισχυρίζονται ότι δεν έχει σεξαπίλ

Η Anne Hathaway είχε ακούσει τις πρώτες μέρες που δούλευε ως ηθοποιός ότι δεν είχε καθόλου σεξαπίλ. Και στο εξώφυλλο Απριλίου του περιοδικού «Vanity Fair», η 41χρονη ηθοποιός δήλωσε ότι αυτό ήταν απλά ανόητο. Ωστόσο, όπως εξήγησε, τα πράγματα ήταν διαφορετικά πριν από 20 χρόνια.

«Το ανδρικό βλέμμα ήταν πολύ κυρίαρχο και πολύ διαπεραστικό», ανέφερε η Hathaway, η οποία παραδέχτηκε ότι ανησυχούσε για το πώς φαινόταν στον κόσμο.

Η σταρ, η οποία προωθεί τη νέα της ρομαντική κωμωδία «The Idea Of You» για μια ηλικιωμένη γυναίκα που τα φτιάχνει με έναν νεότερο ποπ σταρ, φωτογραφήθηκε από τον φωτογράφο Norman Jean Roy.

Η Anne Hathaway αποκάλυψε, επίσης, ότι ήταν γεμάτη άγχος, το οποίο της δημιουργούσε προβλήματα στα κινηματογραφικά πλατό - είναι γνωστή από τις ταινίες «The Princess Diaries» και «The Devil Wears Prada».

Είπε ότι είναι ευγνώμων στον σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν που πίστεψε σε αυτήν και της έδωσε μια όμορφη ταινία που απέδειξε τις υποκριτικές της ικανότητες. Το 2014 πρωταγωνίστησε στην ταινία του «Interstellar».

Στις αρχές της καριέρας της η ηθοποιός είπε ότι είχε μια φρικτή κρίση άγχους. «Ήμουν μόνη μου και δεν ήξερα τι συνέβαινε. Σίγουρα δεν μπορούσα να το πω σε κανέναν και αυτό επιδεινώθηκε. Τώρα αισθάνομαι πολύ πιο ασφαλής όταν πηγαίνω σε κάποιον υπεύθυνο, τον τραβάω στην άκρη και του εξηγώ: "Το περνάω αυτό τώρα"».

«Όλες οι συμβουλές που σου δίνονται είναι να προστατεύεις τον εαυτό σου. Όλοι είναι επικίνδυνοι και όλοι προσπαθούν να πάρουν κάτι από εσένα... Οι άνθρωποι με συμβούλευαν να προστατεύσω τον εαυτό μου και να κρατήσω αυτή την απόσταση και ότι έχω δύο εαυτούς... Το βρήκα τρομερά μπερδεμένο, γι' αυτό δεν το κάνω έτσι πια».

Τέλος, η ηθοποιός αναφέρθηκε σε εκείνα τα χρόνια που τη «χτυπούσαν» στο διαδίκτυο, επειδή ήταν σεμνότυφη. «Πολλοί άνθρωποι δεν μου έδιναν ρόλους γιατί ανησυχούσαν τόσο πολύ για το πόσο τοξική είχε γίνει η ταυτότητά μου στο διαδίκτυο.

Είχα έναν άγγελο, τον Κρίστοφερ Νόλαν, ο οποίος δεν νοιάστηκε γι' αυτό και μου έδωσε έναν από τους πιο όμορφους ρόλους. Δεν ξέρω αν ήξερε ότι με υποστήριζε εκείνη τη στιγμή, αλλά είχε αυτό το αποτέλεσμα και η καριέρα μου δεν έχασε τη δυναμική της, όπως θα μπορούσε να είχε χάσει αν δεν με είχε υποστηρίξει.

Ζητάς από τους ανθρώπους να επενδύσουν τον χρόνο τους, τα χρήματά τους, την προσοχή τους και τη φροντίδα τους σε σένα. Οπότε πρέπει να τους δώσεις κάτι που να αξίζει όλα αυτά τα πράγματα. Και αν αυτό δεν σου κοστίζει τίποτα, τι πραγματικά προσφέρεις;», κατέληξε η ηθοποιός.





Πηγή: skai.gr

