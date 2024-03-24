Τα ζώδια για την Κυριακή 24 Μαρτίου 2024

Κριός

Ο πόνος και η απόλαυση λένε ότι πάνε χέρι-χέρι. Σήμερα μέσα από το πόνο που θα προκαλέσετε σε κάποιο άτομο θα αντλήσετε ικανοποίηση. Είναι όμως δίκαιο ή σωστό; Μια τυχαία συνάντηση με ένα πρόσωπο από το παρελθόν σας, προσωπικό ή επαγγελματικό, θα σας χαροποιήσει και θα αλλάξει τελείως την πορεία της μέρας.

Ταύρος

Ήρθε η ώρα της ανταμοιβής για τις κοπιαστικές προσπάθειες σας, φροντίστε όμως να μην εξανεμίσετε αμέσως τα οικονομικά οφέλη που έρχονται. Με συνετή διαχείριση θα μπορέσετε να χτίσετε με την πάροδο του χρόνου ένα οικονομικά ασφαλές μέλλον. θα πρέπει να δείξετε κατά πόσο μπορείτε, πέρα από δημιουργικοί, να είστε και πρακτικοί στις κινήσεις σας. Ακούστε την διαίσθηση σας που σας καθοδηγεί.

Δίδυμοι

Οι νεωτερισμοί στην δουλειά σας θα σας εκνευρίσουν σήμερα, γιατί θα σας βγάλουν από την συνηθισμένη ρουτίνα σας. Κάποια στιγμή όμως θα πρέπει να γίνουν αναπροσαρμογές που θα προσφέρουν νέα δυναμική. Η διαίσθηση σας είναι ιδιαίτερα τονισμένη σήμερα και σας κατευθύνει να μείνετε μακριά από τα πολύβουα πλήθη. Μην αναζητάτε λογικές εξηγήσεις και ερμηνείες…

Καρκίνος

Ημέρα ηρεμίας για εσάς, συντροφιά με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Απωθήστε την καθημερινότητα και τα προβλήματα και γεμίστε τις μπαταρίες σας. Το αίσθημα της ικανοποίησης θα είναι έντονο, καθώς αισθάνεστε δικαιωμένοι για την σκληρή δουλειά και την υπομονή σας. Καιρός να χαλαρώσετε και να διασκεδάσετε λίγο.

Λέων

Προσοχή στις σοβαρές συζητήσεις. Η μέρα απαιτεί προσεκτικό χειρισμό των θεμάτων που σας απασχολούν. Μην αγνοείτε την πραγματικότητα Θα πρέπει να είστε αφοσιωμένοι σε αυτό που κάνετε και να μην διασπώνται η προσοχή και οι δυνάμεις σας σε πολλαπλές αρμοδιότητες ή εργασίες. Έτσι διασφαλίζετε καλύτερη ταχύτητα διεκπεραίωσης αλλά και καλύτερη ποιότητα.

Παρθένος

Ένα σημαντικό μάθημα ζωής θα λάβετε σήμερα από ένα άτομο του εργασιακού σας περιβάλλοντος. Στηρίξτε όποιον έχει ανάγκη της βοήθειας σας και θέστε στην υπηρεσία του γενικού συμφέροντος τις γνώσεις και την εμπειρία σας. Αισθηματικά αισθάνεστε πληγωμένοι από τον ερωτικό σας σύντροφο και υψώνετε τείχη γύρω σας για να προστατευτείτε. Αυτό όμως δεν θα σας βγάλει από τα αδιέξοδα. Επενδύστε σε μια ειλικρινή συζήτηση…

Ζυγός

Διαφωνίες ή διαφορές απόψεων θα προκύψουν σήμερα. Μην επηρεάζεστε από τρίτους αρνητικά και μη γίνεστε εριστικοί με τους συνεργάτες σας. Δεν συντρέχει λόγος αμφισβήτησης, καθώς κάποια πράγματα θα ξεκαθαρίσουν σήμερα και θα αποδειχτεί ότι κάνατε σημαντικά λάθη κατά το πρόσφατο παρελθόν, τα οποία θα πρέπει να παραδεχτείτε και να ομολογήσετε, αν και δεν σας ευχαριστεί καθόλου…

Σκορπιός

Μια εσωτερική φωνή θα σας υποδείξει τον δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσετε κατά την διάρκεια της μέρας, ειδικά εάν πρέπει να πάρετε σημαντικές αποφάσεις. Χρειάζεται επιμονή και κυρίως υπομονή για να δείτε τις επαγγελματικές σας προσπάθειες να καρποφορούν. Δεν γίνονται όλα από την μια μέρα στην άλλη…

Τοξότης

Αισθάνεστε γεμάτη με θετική ενέργεια, μια και οι εργασιακές σας υποθέσεις βαίνουν καλώς και το μέλλον σας χαμογελάει. Την πλεονάζουσα ενέργεια σας διοχετεύστε την σε πράγματα που θα κάνουν την ζωή σας πιο εύκολη. Μια εσωτερική ηρεμία σας βοηθάει να ανταπεξέλθετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις αυξημένες υποχρεώσεις σας. Οικογενειακά ζητήματα θα απαιτήσουν την ενασχόληση σας, αλλά θα διευθετηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Αιγόκερως

Θα διαπιστώσετε κατά την διάρκεια της μέρας ότι στην παρούσα επαγγελματική φάση η ομαδική δουλειά θα σας έδινε μια επιπλέον ώθηση. Αξιολογήστε τους συνεργάτες ή συναδέλφους και προωθήστε σε μια συνεργασία, αν αυτό είναι εφικτό.

Υδροχόος

Ίσως να μην αισθάνεστε καλά στο εργασιακό σας περιβάλλον λόγω των αντικειμενικών συνθηκών που επικρατούν. Φροντίστε όμως να προσαρμοστείτε, γιατί μια ενδεχόμενη αλλαγή εργασιακής στέγης δεν είναι πολύ πιθανή αυτή τη στιγμή. Μην παίρνετε οικονομικά ρίσκα και συμβουλευτείτε έμπιστα σας άτομα για τις κινήσεις σας στον οικονομικό στίβο. Υποστήριξη θα βρείτε και από το οικογενειακό σας περιβάλλον.

Ιχθείς

Θα αισθανθείτε σήμερα ότι είστε απόλυτα ευχαριστημένοι με την δουλειά σας. Θεωρείτε ότι είστε πιστοί στις στοχεύσεις σας και συνεπείς και τίμιοι απέναντι στους συνεργάτες ή συναδέλφους. Όσο και αν προσπαθείτε να είστε παντού καλοί και να προσπαθείτε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ένα δεν καταφέρετε να ισορροπήσετε εσείς και να είστε εσείς καλά, τίποτε το θεαματικό δεν μπορεί να γίνει.

