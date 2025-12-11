Σχέσεις με διαφορά ηλικίας: Μύθοι και πραγματικότητα

Η ηλικία αποτελεί συχνά ένα νούμερο που λειτουργεί ως ένδειξη εμπειριών, προτεραιοτήτων ή ανοχών που έχουμε αποκτήσει στη ζωή. Ωστόσο, δεν μπορεί από μόνη της να προδικάσει αν μια σχέση με μεγάλη ή μικρή διαφορά ηλικίας θα λειτουργήσει ή όχι αρμονικά. Παρότι συχνά γίνεται λόγος για «χάσμα γενεών», αυτό δεν αποτελεί απαραίτητα εμπόδιο.

Σύμφωνα με την ψυχολόγο - ψυχοθεραπεύτρια, Ιωάννα Θεοδωρακοπούλου, που μίλησε στην εκπομπή του ΣΚΑΪ Ζω Καλά με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη, ένας μεγαλύτερος σύντροφος συνήθως αναζητά τη νεότητα, την ανανέωση και τη ζωτικότητα, μια μορφή «αντιγήρανσης του ψυχισμού». Από την άλλη πλευρά, ο νεότερος σύντροφος συχνά βρίσκει στον μεγαλύτερο την ασφάλεια, την καθοδήγηση, έναν πιο ώριμο καθρέφτη για να πορευτεί, ακόμη και την κάλυψη αναγκών που κουβαλά από το παρελθόν.

Αυτές οι ανάγκες δεν αποτελούν απαραίτητα πρόβλημα, αρκεί να είναι συνειδητοποιημένες, λέει η κ. Θεοδωρακοπούλου. Αν και οι δύο σύντροφοι γνωρίζουν τι αναζητούν και είναι έτοιμοι να αποδεχθούν τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά της ηλικιακής απόστασης, η σχέση έχει καλές πιθανότητες να εξελιχθεί καλά. «Δεν μπορώ ως νεότερη γυναίκα να ζητάω από έναν μεγαλύτερο άνδρα την παιδικότητά του. Αν το κάνω, τότε η σχέση θα μετακινηθεί σε άλλη πίστα» τονίζει χαρακτηριστικά.

Άλλα μέτρα και σταθμά για άνδρες και γυναίκες

Η κοινωνία τείνει να αντιμετωπίζει με επιείκεια έναν άνδρα που βρίσκεται σε σχέση με νεότερη γυναίκα, ενώ το αντίστοιχο για μια γυναίκα συχνά συνοδεύεται από έντονη κριτική. Πολλές φορές, η κοινωνική αντίληψη επηρεάζεται από τα πρότυπα που βλέπουμε στην οικογένεια, εξηγεί η κ. Θεοδωρακοπούλου: ένα κορίτσι ενδέχεται να έχει τον πατέρα ως πρώτο μοντέλο διαφορετικού φύλου, ενώ ένα αγόρι που έχει σύνδεση με τη μητέρα μπορεί να χαρακτηρισθεί στιγματιστεί ως «εξαρτημένο».

Παρά τις αλλαγές των τελευταίων ετών, η κοινωνία εξακολουθεί να δυσκολεύεται να δεχθεί πλήρως την ισοτιμία και την αυτονομία μιας γυναίκας σε σχέση με νεότερο σύντροφο.

Το κλειδί: Ειλικρίνεια και σεβασμός

Σε μια σχέση με διαφορά ηλικίας, οι ανάγκες των συντρόφων σίγουρα δεν είναι ίδιες. Γι’ αυτό, η ειλικρίνεια απέναντι στον εαυτό μας και στον άλλον είναι απαραίτητη. Το να έχουμε επίγνωση ότι εγώ σε εσένα βρίσκω ασφάλεια και εσύ σε εμένα βρίσκεις ζωτικότητα και ανανέωση, τότε χτίζουμε σχέση σε γερές βάσεις, σημειώνει η κ. Θεοδωρακοπούλου.

Το ζητούμενο δεν είναι να καλυφθούν εσωτερικά κενά, αλλά να υπάρξει αλληλοσυμπλήρωση. Όταν οι προσωπικότητες, οι αξίες και οι στόχοι των δύο ανθρώπων συμβαδίζουν, η ηλικία παύει να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα.

Ποιος έχει το «πάνω χέρι»;

Ένα συχνό ερώτημα αφορά το αν στις σχέσεις με ηλικιακή διαφορά υπάρχει εξουσιαστική ανισορροπία. Η απάντηση είναι πως, όταν οι ανάγκες και οι ρόλοι είναι αποδεκτοί και από τους δύο, κανείς τρίτος δεν μπορεί να κρίνει αν υπάρχει ανισορροπία ή όχι. Εάν οι σύντροφοι δεν χρησιμοποιούν τη σχέση για να καλύψουν προσωπικά ελλείμματα, η ηλικιακή απόσταση μπορεί να αποτελέσει πηγή εξέλιξης και αλληλοσυμπλήρωσης.

Η διαφορά ηλικίας δεν αποτελεί από μόνη της αιτία επιτυχίας ή αποτυχίας μιας σχέσης. Αυτό που τελικά καθορίζει την πορεία της είναι οι προσωπικότητες, οι αξίες, οι στόχοι και -πάνω απ' όλα- το αν οι δύο άνθρωποι κοιτάζουν προς την ίδια κατεύθυνση, κατέληξε η κ. Θεοδωρακοπούλου.

