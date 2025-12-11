Δεν είναι τυχερός αυτός ο τύπος από το Χόλιγουντ; Ο Σαμ Ασγκάρι είναι ο τελευταίος σταρ του εξωφύλλου του «Playgirl», ποζάροντας χωρίς πουκάμισο -και, κατά περιόδους, χωρίς παντελόνι- για μια προκλητική φωτογράφιση στο τεύχος Δεκεμβρίου 2025 του περιοδικού.

Σε ένα από τα δύο εξώφυλλα, ο πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς κοιτάζει κατευθείαν την κάμερα της φωτογράφου Katie Levine, φορώντας δερμάτινα παντελόνια, με τους σμιλεμένους κοιλιακούς του να κάνουν τη διαφορά. Το άλλο εξώφυλλο είναι ακόμα πιο τολμηρό, με το μοντέλο και ηθοποιό να ποζάρει δίπλα στην πισίνα του Paradise Pasadena, στο Λος Άντζελες, φορώντας μόνο μια πετσέτα.

Ο 31χρονος Ασγκάρι και η 44χρονη Σπίαρς είχαν σχέση για πάνω από επτά χρόνια πριν αρραβωνιαστούν το 2021. Μετά το τέλος της αμφιλεγόμενης κηδεμονίας της τραγουδίστριας, το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιούνιο του 2022, αλλά χώρισε μόλις έναν χρόνο αργότερα, με τον Ασγκάρι να υποβάλλει αίτηση διαζυγίου τον Αύγουστο του 2023.

Ο ίδιος μίλησε θερμά για την πρώην σύζυγό του, αναφέροντας, μάλιστα, ένα παλιό ιρανικό παροιμία που λέει ότι δεν πρέπει ποτέ να μιλάς άσχημα για όσους έχουν φάει μαζί σου, καθώς το να μοιράζεσαι ένα γεύμα είναι σαν να δεσμεύεσαι για την πίστη σου.

«Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να γιορτάσεις το παρελθόν, να το εκτιμήσεις και να μην κολλάς στο γεγονός ότι τελείωσε. Να είσαι ευτυχισμένος που συνέβη ποτέ», ανέφερε ο Σαμ Ασγκάρι.

Ο Ασγκάρι εργάζεται επί του παρόντος σε μια ταινία που αντικατοπτρίζει τη δική του εμπειρία, «σχετικά με εξόριστους καλλιτέχνες από χώρες που απαγορεύουν την ελεύθερη έκφραση».

Η εμπειρία του με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς «άνοιξε τα μάτια του» και «του έμαθε ότι η φήμη και τα χρήματα δεν είναι τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή». Είναι σαφές ότι ο ηθοποιός επιδιώκει, πράγματι, τη δική του εκδοχή του αμερικανικού ονείρου. «Θα γίνω ο Σαμ που ήμουν όταν μετακόμισα στην Αμερική», λέει και προσθέτει: «Γιατί εξακολουθώ να είμαι ο ίδιος άνθρωπος με τον ίδιο ενθουσιασμό, την ίδια θετική ενέργεια και την ίδια δυναμική».

