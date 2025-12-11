Τα όργια του Τζακ Νίκολσον: Ναρκωτικά, σεξ με θαυμάστριες και μια άγρια ζωή που σοκάρει

Ο Τζακ Νίκολσον εξήγησε κάποτε: «Με τα γυαλιά ηλίου μου, είμαι ο Τζακ Νίκολσον. Χωρίς αυτά, είμαι ένας χοντρός εξηντάρης». Η δήλωση αυτή έγινε πριν από περίπου 28 χρόνια, πολύ πριν ο Νίκολσον αρχίσει να ζει μια πιο ήσυχη ζωή και, όπως ανέφερε η εφημερίδα «The Post», να «φαίνεται ασταθής» στο Carlyle του Λος Άντζελες.

Καθώς πλησιάζει τα 90, μια πρόσφατη φωτογραφία τον έδειξε να περπατά με μπαστούνι. Αλλά κατά τη διάρκεια των δεκαετιών της δεκαετίας του ‘70 και του ‘80, που ήταν γεμάτες φασαρίες, κυνηγητό γυναικών και χρήση ναρκωτικών, πέρασε πολύ χρόνο φορώντας γυαλιά ηλίου.

Ο Τζακ Νίκολσον υπήρξε ένας από τους πιο χαρισματικούς και ανεξάρτητους ηθοποιούς του αμερικανικού κινηματογράφου. Με το χαρακτηριστικό βλέμμα και το ανεξίτηλο μειδίαμα, δημιούργησε έναν μύθο γύρω από το όνομά του, όχι μόνο ως ηθοποιός, αλλά και ως άνθρωπος που έζησε τη ζωή με ένταση, πάθος και συχνά χωρίς φρένο. Καθ’ όλη τη διάρκεια των δεκαετιών της ακμής του, πλήθος ιστοριών κυκλοφορούσαν για την προσωπική του ζωή, άλλες επιβεβαιωμένες, άλλες υπερβολικές και άλλες εντελώς θρυλικές. Κοινός παρονομαστής: η αίσθηση ότι ο Νίκολσον κινούνταν πάντα στα άκρα.

Η Mulholland Drive και το «άβατο» των πάρτι

Το σπίτι του στη Mulholland Drive έχει μείνει στην ιστορία ως ένα από τα πιο μυθικά σημεία της εποχής. Καλλιτέχνες, μουσικοί, σκηνοθέτες, φίλοι και θαυμαστές περιγράφουν έναν χώρο, όπου τα πάρτι διαδέχονταν το ένα το άλλο και όπου η διασκέδαση μπορούσε εύκολα να ξεφύγει από τα συνηθισμένα.

Όσοι βρέθηκαν στο εσωτερικό του μιλούν για ένα περιβάλλον γεμάτο ελευθερία, ανεμελιά και ακραίες στιγμές. Ο Νίκολσον είχε τη φήμη ανθρώπου που ήξερε να «διευθύνει» τις νύχτες, επιτρέποντας στην παρέα του να κινείται χωρίς όρια, κάτι που τροφοδότησε δεκάδες ιστορίες που επιβιώνουν μέχρι σήμερα.

Γυναίκες, έρωτες και η εικόνα του αθεράπευτου γόη

Η γοητεία του Νίκολσον υπήρξε θρυλική. Ήταν γνωστός για τις πολλές του σχέσεις και για την τάση του να περιβάλλεται από γυναίκες που τον θαύμαζαν. Από σύντομες γνωριμίες μέχρι θυελλώδεις δεσμούς, η ερωτική του ζωή αποτέλεσε ανεξάντλητο υλικό για κουτσομπολιά και φήμες.

Jack Nicholson’s wildest partying days: Womanizing, drugs and sex with his stalker https://t.co/2XlU7cJZRy pic.twitter.com/OrywxIXvlv — New York Post (@nypost) December 10, 2025

Κάποιες ιστορίες μιλούν για παθιασμένες νύχτες, «ερωτικά τρίγωνα», ακόμη και για θαυμάστριες που κατάφερναν να μπουν στη ζωή του με απρόσμενους τρόπους. Είτε αληθινές είτε υπερβολικές, αυτές οι αφηγήσεις συνέβαλαν στην εικόνα του «αιώνιου γόη» που δεν ακολουθούσε κανέναν κανόνα. Μια πρόσφατα αποκαλυφθείσα ιστορία ήρθε από τον Μπεν Ντρέιφους, ο οποίος ανάρτησε στο X μια απίστευτη εμπειρία της μητέρας του, της Τζέραμι Ρέιν. Σύμφωνα με τον Ντρέιφους, γιο της Ρέιν και του διάσημου ηθοποιού Ρίτσαρντ Ντρέιφους, η μητέρα του έβγαινε με τον Νίκολσον την περίοδο που τον παρακολουθούσε μανιωδώς μια γυναίκα από «την Αϊόβα ή κάπου εκεί».

Want to hear a funny story about Jack Nicholson? I’m bored so I am going to tell you a funny story about Jack Nicholson. My mom is dating Jack Nicholson in the early 80s and he starts getting all these letters and phone calls from a deranged fan… — Ben Dreyfuss (@bendreyfuss) November 26, 2025

Η stalker εμφανίστηκε στο Λος Άντζελες, χτύπησε την πόρτα του και κατάφερε να μπει στο σπίτι. Η Ρέιν και ο Νίκολσον ανησύχησαν και μαζεύτηκαν όλοι στο σαλόνι. Η Τζέραμι Ρέιν πήγε να τηλεφωνήσει στον μάνατζερ και στον βοηθό του. Όταν επέστρεψε, το σαλόνι ήταν άδειο. Τον βρήκε στην κρεβατοκάμαρα, όπου, σύμφωνα με όσα είπε ο Ντρέιφους, ο Νίκολσον δεχόταν στοματικό σεξ από τη stalker. Η Ρέιν τον χώρισε αμέσως.

Καταχρήσεις και υπερβολές: το τίμημα της ανεξέλεγκτης ζωής

Η εποχή του παλιού Χόλιγουντ χαρακτηρίστηκε από μια κουλτούρα όπου το αλκοόλ, τα πάρτι και η χρήση ουσιών εμφανίζονταν συχνά ως μέρος του lifestyle και ο Τζακ Νίκολσον δεν έμεινε ποτέ έξω από τις φήμες.

Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες που περιγράφουν ένα περιβάλλον όπου η υπερβολή θεωρούνταν φυσιολογική, οι νύχτες κρατούσαν μέχρι το πρωί και το όριο ανάμεσα στη διασκέδαση και την αυτοκαταστροφή ήταν λεπτό. Ο ίδιος, με το γνωστό του χιούμορ, είχε σχολιάσει παλαιότερα ότι «η ζωή είναι για να τη ζεις, όχι για να την παρακολουθείς από τον καναπέ».

Ο άνδρας που πάλευε με το παρελθόν

Παρά την εικόνα του αδάμαστου σταρ, όσοι τον γνώριζαν καλύτερα μιλούσαν για έναν άνθρωπο με βαθιά συναισθηματικά τραύματα. Η ιδιοσυγκρασία του διαμορφώθηκε από μια δύσκολη οικογενειακή ιστορία και μια σοκαριστική αποκάλυψη που έμαθε στην ενήλικη ζωή του και άλλαξε την αντίληψή του για τον εαυτό του.

Η ανατροφή του, οι μπερδεμένες οικογενειακές σχέσεις και το βάρος της ξαφνικής αλήθειας φαίνεται πως τροφοδότησαν την ανάγκη του για επιβεβαίωση, αλλά και την τάση του να ζει μέσα στην ένταση και την υπερβολή. Ο Μαρκ Έλιοτ, συγγραφέας της βιογραφίας «Nicholson: A Biography», γράφει χαρακτηριστικά: «Ο Τζακ είναι ένας αχόρταγος ετεροφυλόφιλος. Οι γυναίκες είναι το νόημα της ζωής του. Αυτός ο πεοθηλασμός ήταν ακριβώς το είδος αγάπης που πάντα αναζητούσε αλλά ποτέ δεν λάμβανε».

Κατά τον Έλιοτ, μέρος της συναισθηματικής του αστάθειας προέρχεται από την αποκάλυψη, το 1974, ότι η γυναίκα που θεωρούσε για χρόνια αδελφή του ήταν στην πραγματικότητα η μητέρα του. Ένα σοκ που του ανακοινώθηκε από δημοσιογράφο του «Time» την ώρα που γύριζε το «Chinatown». «Αυτό το τεράστιο ψέμα διέλυσε την εμπιστοσύνη του στις γυναίκες».

Ανάμεσα στις κατακτήσεις του καταγράφονται η Νταϊάν Κίτον, η Τζόνι Μίτσελ και η Μάργκαρετ Τριντό. Η ηθοποιός Κάρεν Μέιο-Τσάντλερ είχε πει στο «Playboy» ότι ο Νίκολσον ήταν «σεξουαλική μηχανή χωρίς σταματημό, λάτρης των παιχνιδιών, από spanking μέχρι χειροπέδες, μαστίγια και πολαρόιντ».

Ο Τζακ Νίκολσον παντρεύτηκε μόνο μία φορά, την ηθοποιό Σάντρα Νάιτ, με την οποία απέκτησε μία κόρη. Στο «Playboy» είχε αποκαλύψει ότι πέρασε τρεις μήνες στη δεκαετία του ’60, εντελώς γυμνός στο σπίτι του, «όποιος κι αν περνούσε». Η πιο σοβαρή σχέση του ήταν με την Αντζέλικα Χιούστον, για 17 χρόνια. Όλα τελείωσαν όταν ο Νίκολσον απέκτησε παιδί με τη Ρεμπέκα Μπρουσάρ το 1990, τη Λορέιν. «Κάποιος θα κάνει μωρό», της είπε απλά. Ο ηθοποιός έχει παραδεχτεί ότι ποτέ στη ζωή του δεν αγόρασε προφυλακτικό, ενώ κάποτε καυχήθηκε ότι το 2006, σε ηλικία 69 ετών, είχε «καλύψει το φάσμα» γυναικών από 21 έως 61.

Σήμερα: από το Χόλιγουντ στη σιωπή

Τα τελευταία χρόνια ο Νίκολσον έχει αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή. Ζει ήρεμα, μακριά από κάμερες και εκδηλώσεις, σε πλήρη αντίθεση με την εκρηκτική εικόνα του παρελθόντος. Λέγεται πως περνά χρόνο με την οικογένειά του, απολαμβάνοντας την ηρεμία που κάποτε φαινόταν αδιανόητη γι’ αυτόν.

Για το Χόλιγουντ, όμως, η μυθική του φιγούρα παραμένει αναλλοίωτη. Οι ιστορίες για τα άγρια χρόνια του εξακολουθούν να κυκλοφορούν, να εμπνέουν και να σοκάρουν, δημιουργώντας ένα μωσαϊκό ανάμεσα σε πραγματικότητα, υπερβολή και θρύλο.

Πηγή: skai.gr

