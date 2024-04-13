Suri Cruise: Γίνεται 18 ετών, αλλά η σχέση της με τον πατέρα της είναι… «Mission Impossible»

Η Suri Cruise ήταν κάποτε το πιο διάσημο μωρό στην Αμερική. Ο ερχομός της κόρης του Tom Cruise και της Katie Holmes, στις 18 Απριλίου του 2006, προκάλεσε παγκόσμια φρενίτιδα.

Μόλις πέντε μήνες μετά τη γέννησή της έκανε το ντεμπούτο της στο εξώφυλλο του «Vanity Fair», τυλιγμένη στην αγκαλιά των στοργικών γονιών της, σε φωτογραφίες που τράβηξε η Annie Leibovitz.

Σε λίγες ημέρες, η Suri Cruise κλείνει τα 18 και έχει μια επιλογή: να προστατεύσει με «νύχια και δόντια» τη ζωή της, μια ζωή που η μητέρα της πάλεψε να της χαρίσει, από τότε που αιφνιδίασε τον Κρουζ καταθέτοντας αίτηση διαζυγίου.

Η μελαχρινή έφηβη έχει μεγαλώσει στο Μανχάταν, σε μεγάλο βαθμό προστατευμένη από τα φώτα της δημοσιότητας, μακριά από την Εκκλησία της Σαηεντολογίας του 60χρονου πατέρα της.

Είναι γνωστό ότι η κόρη του Tom Cruise έχει αποξενωθεί από τον διάσημο πατέρα της και το ζευγάρι δεν έχει καμία σχέση.

Ο ηθοποιός του «Mission: Impossible», όπως γράφει το «Page Six», έχει να δει τη Suri από το 2012. Η Holmes δήλωσε στο περιοδικό «Glamour» το 2023 ότι της αρέσει να «προστατεύει» τη Suri, «επειδή ήταν τόσο διάσημη σε μικρή ηλικία». «Είναι ένα απίστευτο άτομο. Είναι η καρδιά μου», ανέφερε η ηθοποιός.

Στις αρχές του 2005, η ηθοποιός και ο Τομ Κρουζ ξεκίνησαν ένα θυελλώδες ειδύλλιο. Σύμφωνα με το «Vanity Fair», η Εκκλησία της Σαηεντολογίας «έβαλε το χεράκι της» για αυτή τη σχέση… Μετά τις «αποτυχίες» των σχέσεών του με τη Νικόλ Κίντμαν και την Πενέλοπε Κρουζ, έπρεπε να βρεθεί το κατάλληλο πρόσωπο. Υπήρξε ένα στοιχείο που δόθηκε σε ένα άρθρο του περιοδικού «Seventeen» το 2004, στο οποίο η Χολμς (τότε αρραβωνιασμένη με τον ηθοποιό Κρις Κλάιν, πρωταγωνιστή της ταινίας American Pie, με τον οποίο έβγαινε για τρία χρόνια) δήλωνε ότι, όταν ήταν έφηβη, πίστευε ότι θα κατέληγε να παντρευτεί τον Τομ Κρουζ. Έξι μήνες αργότερα, η Χολμς χωρίζει και εμφανίζεται για πρώτα φορά στη Ρώμη με τον Τομ Κρουζ. Το φαινόμενο TomKat «γεννήθηκε», προς μεγάλη χαρά των μέσων ενημέρωσης.

Ο Κρουζ της έκανε πρόταση γάμου με ένα κίτρινο διαμαντένιο δαχτυλίδι σε ένα εστιατόριο στην κορυφή του Πύργου του Άιφελ. Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε στο κάστρο Odescalchi, 35 χιλιόμετρα βόρεια της Ρώμης. Στη λίστα των καλεσμένων περιλαμβάνονταν ο Will Smith, ο Jim Carrey, η Jennifer Lopez, ο John Travolta και ο David Beckham και η Victoria Beckham. Αυτός ο παραμυθένιος γάμος σηματοδότησε την αρχή της πτώσης της καριέρας και των δύο ηθοποιών. Όσοι πίστευαν ότι το ζευγάρι δεν είχε κοινό μέλλον έπρεπε να περιμένουν έξι χρόνια για να δικαιωθούν: τον Ιούνιο του 2012 το ζευγάρι πήρε διαζύγιο.

Παρά το γεγονός ότι πατέρας και κόρη δεν έχουν πλέον καμία σχέση, ο ηθοποιός -με περιουσία 600 εκατ. δολαρίων- συμφώνησε να πληρώνει στη Holmes 400.000 δολάρια τον χρόνο μέχρι η Suri να γίνει 18 ετών, καθώς και τα μελλοντικά ιατρικά, οδοντιατρικά, ασφαλιστικά, εκπαιδευτικά, κολεγιακά και άλλα εξωσχολικά έξοδα.

Πηγή: skai.gr

