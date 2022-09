Στην πανέμορφη Πάρο βρίσκεται ο Ζαν Πολ Γκοτιέ

Στην Πάρο βρίσκεται ο διάσημος Γάλλος σχεδιατής, Ζαν Πολ Γκοτιέ, ο οποίος απολαμβάνει το ελληνικό νησί λίγο πριν επιστρέψει στη Γαλλία και στις επαγγελματικές υποχρεώσεις της νέας σεζόν.

Λάτρης της Ελλάδας και του πολιτισμού είναι συχνός επισκέπτης της χώρας μας και έχει δεχτεί πολλές επιρροές. «Οι άνθρωποι είναι όμορφοι, η αρχιτεκτονική είναι εξαίσια, το φαγητό εκπληκτικό, τα νησιά έχουν ένα μοναδικό φως και η θάλασσα είναι ομορφότερη του κόσμου. Την Ελλάδα την αγαπώ!» , έχει δηλώσει ο ίδιος σε παλαιότερη συνέντευξή του.

Efcharisto to @TheBenakiMuseum for this wonderful event. I will never forget my first show in Greece 🇬🇷 #jeanpaulgaultierforbenaki pic.twitter.com/FbiMJkeo9U

Αυτοδίδακτος, αντικομφορμιστής και οραματιστής. Ετσι περιγράφεται ο Ζαν Πολ Γκοτιέ. Έφερε την επανάσταση στην αντίληψη του τι είναι η ομορφιά και με τις επιδείξεις event στη πασαρέλα διεύρυνε τα όρια ανάμεσα στη μόδα και το θέαμα.

Ο Πιερ Καρντέν ήταν ο πρώτος που αναγνώρισε το ταλέντο του και το 1970 τον προσέλαβε ως βοηθό του. Σε ηλικία 24 χρονών ο Γκοτιέ ξεκίνησε τις δικές του δημιουργίες και μόλις δύο χρόνια αργότερα ίδρυσε τον ομώνυμο οίκο μόδας.

#JeanPaulGaultierForBenaki

"Από τη συνεργασία μου με το Μουσείο Μπενάκη προσδοκώ να το στηρίξω και να πλουτίσω την ψυχή μου"

"Through my collaboration with the Benaki Museum, I hope to help the museum and to enrich my soul." #JeanPaulGaultier

Photo by Mara Desipris pic.twitter.com/9xSsSSdy2G