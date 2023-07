Σοκάρει η εικόνα της αδυνατισμένης Sharon Osbourne

Η εικόνα της 70χρονης Sharon Osbourne έχει προκαλέσει ανησυχία στους θαυμαστές της. Η γνωστή τηλεπερσόνα παραδέχτηκε πρόσφατα ότι έχασε πάνω από 14 κιλά μέσω αμφιλεγόμενων ενέσεων απώλειας βάρους, αλλά από τότε νιώθει ναυτία.

Η Sharon αποκάλυψε τον περασμένο μήνα ότι έχασε αρκετά κιλά σε διάστημα τεσσάρων μηνών μετά τη χρήση ενός ενέσιμου φαρμάκου που μειώνει την όρεξη. Η πρώην κριτής του X Factor είπε ότι ένιωθε ναυτία καθημερινά και επέμεινε ότι δεν ήταν μια «γρήγορη λύση».

