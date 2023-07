Δικαστής υποχρεώνει την εν διαστάσει σύζυγο του Kevin Costner να φύγει από το σπίτι στο τέλος του μήνα

Ο Κέβιν Κόστνερ πέτυχε μια νίκη στο δικαστήριο την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023 εν μέσω του διαζυγίου του από την εν διαστάσει σύζυγό του, Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ.

Δικαστής υποχρεώνει την 49χρονη σχεδιάστρια τσαντών να μετακομίσει από το κοινό οικογενειακό τους σπίτι μέχρι τις 31 Ιουλίου, διατηρώντας τους όρους του υπάρχοντος προγαμιαίου συμβολαίου τους, σύμφωνα με το «TMZ».

Οι δικηγόροι της Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ, ωστόσο, υποστήριξαν ότι δεν είχε αρκετό χρόνο ή χρήματα για να βρει άλλο μέρος να μείνει μέχρι το τέλος του μήνα. Ζήτησαν από τον δικαστή να δώσει παράταση μέχρι τις 15 Αυγούστου. Παρ' όλα αυτά, ο δικαστής απέρριψε τελικά το αίτημά τους. Τον Μάιο, η πρώην σύζυγος του ηθοποιού κατέθεσε αίτηση διαζυγίου μετά από 18 χρόνια γάμου, επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές». Τότε, ζήτησε την κοινή επιμέλεια των τριών παιδιών τους, με τον ηθοποιό να καταθέτει, επίσης, το ίδιο αίτημα. Πηγές δήλωσαν στο «Page Six» ότι ο σταρ του «Yellowstone» αιφνιδιάστηκε από την απόφαση της Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ να χωρίσουν.

Judge orders Kevin Costner’s estranged wife to vacate home at end of month https://t.co/RGS3maCTo1 pic.twitter.com/9RbWKQKpQU