Αγνώριστη η Kim Basinger από τις πλαστικές - «Έπαθε»… Madonna

Η εικόνα της Κιμ Μπάσιντζερ μοιάζει πολύ με την πρόσφατη εικόνα της Μαντόνα. Η διάσημη ηθοποιός εμφανίστηκε πρησμένη από τις πλαστικές στο baby shower της κόρης της, Άιρλαντ Μπάλντουιν.

Για την έξοδό της, η 69χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός επέλεξε ένα business casual σύνολο, το οποίο συνδύασε με μαύρη μπλούζα και μαύρα παπούτσια, όπως γράφει η «Daily Mail». Η Κιμ συνοδευόταν από τον επί χρόνια κομμωτή και σύντροφό της, Mitch Stone.

Kim Basinger looks UNRECOGNIZABLE as she emerges from Ireland's baby shower https://t.co/IyGxj5v1qG