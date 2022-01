Μια σειρά από νέα emojis παρουσίασε η Apple για τους χρήστες των iPhone και άλλων συσκευών της Apple, αλλά αυτά που προκάλεσαν πραγματικό σάλο είναι τα emojis που απεικονίζουν άντρες να βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης και να αγκαλιάζουν τις φουσκωμένες κοιλιές τους.

Τα νέα emojis περιλαμβάνουν πολλά σχέδια από χείλη που δαγκώνονται μέχρι ακτινογραφία θώρακος και συνολικά κυκλοφόρησαν 37 νέα σχέδια.

Όμως αυτά που προκάλεσαν μεγάλο ντόρο είναι τα emojis με τον "έγκυο άντρα" και "έγκυο άτομο" όπως λέγονται τα ονόματα αυτών των δύο σχεδίων (pregnant man, pregnant person).

Αμέσως έγινε χαμός από σχόλια στα social media για τα δύο νέα emojis.

We’re all furious about this. So angry we don’t know where to look. Would you write a “world’s gone mad” column for The Sun about the film Junior with Danny DeVito? Just to illustrate the point? Before I punch a wall https://t.co/6VvaWzh1Zd