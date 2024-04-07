Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σάλμα… οφθαλμών: Ακόμα κάνουν «λάικ» οι θαυμαστές της Χάγιεκ στις φωτογραφίες της με μπικίνι

Είναι ενδεικτικό ότι οι σέξι φωτογραφίες της Σάλμα Χάγιεκ έχουν συγκεντρώσει σχεδόν 900.000 «μου αρέσει» και περίπου 4.000 σχόλια 

Hayek

Σάλμα… οφθαλμών. Ακόμα κάνουν «λάικ» οι θαυμαστές της Σάλμα Χάγιεκ στις φωτογραφίες της με μπικίνι. Οι φωτογραφίες της 57χρονης αειθαλούς Μεξικάνας ηθοποιού έχουν αναρτηθεί εδώ και μια εβδομάδα περίπου, αλλά τα «μού αρέσει» συνεχίζουν να πέφτουν βροχηδόν.

Είναι ενδεικτικό ότι και οι δυο αναρτήσεις με τις σέξι φωτογραφίες της Χάγιεκ έχουν συγκεντρώσει σχεδόν 900.000 «μου αρέσει» και περίπου 4.000 σχόλια. Μάλιστα, τη φωτογραφία της Χάγιεκ με το μαύρο μπικίνι την έχει τραβήξει η επίσης πανέμορφη κόρη της Βαλεντίνα Παλόμα Πινό. 
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σάλμα Χάγιεκ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
64 0 Bookmark