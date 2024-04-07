Σάλμα… οφθαλμών. Ακόμα κάνουν «λάικ» οι θαυμαστές της Σάλμα Χάγιεκ στις φωτογραφίες της με μπικίνι. Οι φωτογραφίες της 57χρονης αειθαλούς Μεξικάνας ηθοποιού έχουν αναρτηθεί εδώ και μια εβδομάδα περίπου, αλλά τα «μού αρέσει» συνεχίζουν να πέφτουν βροχηδόν.



Είναι ενδεικτικό ότι και οι δυο αναρτήσεις με τις σέξι φωτογραφίες της Χάγιεκ έχουν συγκεντρώσει σχεδόν 900.000 «μου αρέσει» και περίπου 4.000 σχόλια. Μάλιστα, τη φωτογραφία της Χάγιεκ με το μαύρο μπικίνι την έχει τραβήξει η επίσης πανέμορφη κόρη της Βαλεντίνα Παλόμα Πινό.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.