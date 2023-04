Rupert Murdoch: Το προνόμιο μιας νέας αρχής για τον 92χρονο μεγιστάνα των ΜΜΕ – Ερωτεύτηκε και αρραβωνιάστηκε ξανά

Ο αυστραλός μεγιστάνας των MME και ιδιοκτήτης του Fox News, Ρούπερτ Μέρντοχ, 92 ετών (πρόσφατα χωρισμένος από την τέταρτη σύζυγό του, το σούπερ μόντελ Τζέρι Χολ), ανακοίνωσε τον αρραβώνα του με την 66χρονη Αν Λέσλι Σμιθ, η οποία στο παρελθόν ήταν μοντέλο και τραγουδίστρια.

Ακόμη και αν παραδέχεται ότι «ερωτεύτηκε», όπως δήλωσε στην εφημερίδα «New York Post», γιατί να βιαστεί να επιστρέψει στον γάμο, ιδίως αν αναλογιστεί κανείς όλες τις νομικές και οικονομικές επιπλοκές, που σίγουρα συνοδεύουν μια ένωση στην οποία το ένα μέρος είναι ένας μη… «αιωνόβιος» δισεκατομμυριούχος.

Μια κυνική εξήγηση θα ήταν ότι μια ερωτική ιστορία προσφέρει έναν ιδανικό αντιπερισπασμό για τον κ. Μέρντοχ. Θα μπορούσε να αποσπάσει την προσοχή των ΜΜΕ από την αγωγή δυσφήμισης ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά της εταιρείας του Fox News από την Dominion Voting Systems, η οποία μπορεί να φτάσει σε δίκη τον επόμενο μήνα.

Αλλά μπορεί να υπάρχει και άλλος λόγος που ο κ. Μέρντοχ δεν θα προβληματιζόταν να παντρευτεί ξανά σε αυτό το στάδιο της ζωής του: Επειδή μπορεί.

Ο γάμος φέρνει μια αίσθηση περιπέτειας και δυνατοτήτων. Κάθε γάμος είναι ένα σύνορο, που χωρίζει τη ζωή του ατόμου σε ένα «πριν» και ένα «μετά». Και αυτή η δημιουργία ενός νέου «μετά» προσδίδει σε όλους τους γάμους, ανεξάρτητα από την ηλικία των συμμετεχόντων, μια… αύρα νεότητας.

