Ο πρώην οδηγός της F1, Ραλφ Σουμάχερ, μικρότερος αδελφός του επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή, Μίχαελ Σουμάχερ, ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι γκέι.

Μάλιστα, ο ίδιος δημοσίευσε και μια ρομαντική φωτογραφία στο Instagram με τον σύντροφό του. «Το πιο όμορφο πράγμα στη ζωή είναι όταν έχεις τον κατάλληλο σύντροφο στο πλευρό σου με τον οποίο μπορείς να μοιραστείς τα πάντα», έγραψε στην ανάρτησή του, όπου ο ίδιος και ένας άλλος άνδρας αγκαλιάζονται και απολαμβάνουν το ηλιοβασίλεμα.

Όπως γράφει το «Reuters», ο αείμνηστος Βρετανός Mike Beuttler , οδηγός στη F1 ήταν επίσης ομοφυλόφιλος, ο οποίος αγωνίστηκε από το 1971 έως το 1973 και πέθανε το 1988.

Ο Ralf, 49 ετών, κέρδισε έξι γκραν πρι σε μια 11ετή καριέρα που τελείωσε το 2007. Στο παρελθόν ήταν παντρεμένος με την Cora, με την οποία έχει έναν γιο, τον 22χρονο David.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που επιτέλους βρήκες κάποιον με τον οποίο πραγματικά αισθάνεσαι ότι νιώθεις πολύ άνετα και ασφαλής... Σε στηρίζω 100% μπαμπά και σου εύχομαι τα καλύτερα. Συγχαρητήρια», έγραψε ο David στο Instagram.



