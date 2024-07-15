Ζώδια: Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις με την υπογραφή του Κώστα Λεφάκη

Κριός

Μια μεταβατική περίοδο περνάτε αυτήν την εποχή, κατά την οποία είναι ενδεχόμενο να αλλάξουν τόσο οι καταστάσεις, όσο και οι ιδέες γύρω από τη σχέση σας. Είναι ανάγκη να εργαστείτε συλλογικά για να φθάσετε τους στόχους σας. Ανάμεσα σε φίλους θα βρείτε την αγάπη. Μελετήστε προτάσεις για συνεργασίες. Φανείτε ευέλικτοι και προσέξτε τη συμπεριφορά σας, με ανθρώπους του άμεσου περιβάλλοντος, που ξέρετε ότι παρόλη τη φιλικότητα που δείχνουν, έχουν ανταγωνιστικές διαθέσεις. Βρίσκεστε σε περίοδο, που η επιθετικότητα των άλλων μπορεί να έχει αντίκτυπο στην επιτυχία των σχεδίων σας.

Ταύρος

Ο Ιούλιος συνεχίζει να έχει αρκετή κίνηση, δραστηριότητα και ιδέες που θα σας βοηθήσουν να επεκταθείτε κοινωνικά και επαγγελματικά. Συζητήσεις, μετακινήσεις, προτάσεις και γνωριμίες είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αν κάνετε μία σωστή επιλογή στα ενδιαφέροντά σας και αν φροντίζετε για την ανάπαυση και την ψυχαγωγία σας, είναι σίγουρο πως κάτι καλό θα βγει από όλη αυτή την ένταση που θα σας ανοίξει καινούριους δρόμους. Αισθηματικά, όλα αρχίζουν να πηγαίνουν καλύτερα και αρχίζετε να νιώθετε πιο κοντά με τον άνθρωπό σας.

Δίδυμοι

Τα φεγγάρια του Ιουλίου συνωμοτούν έτσι ώστε να μην είστε σίγουροι για το τι ακριβώς σας συμβαίνει. Μερικές απρόβλεπτες οικογενειακές δυσκολίες θα ξεπεραστούν μέχρι τα μέσα του μηνός και ύστερα έχετε πολλή δουλειά με τον εαυτό σας για να μπορέσετε επιτέλους να ηρεμήσετε επαγγελματικά και οικονομικά. Άλλοι ξεκινάτε καινούργια επαγγελματική καριέρα και άλλοι έχετε αποφασίσει να τακτοποιήσετε οριστικά ένα οικογενειακό θέμα που μπορεί να είναι και η αγορά ενός σπιτιού, μία μετακόμιση ή η διευθέτηση κάποιων περιουσιακών θεμάτων.

Καρκίνος

Είναι καιρός να ανασυγκροτηθείτε και να φροντίσετε να διοχετεύσετε την δραστηριότητα σας σε κάτι δημιουργικό που θα προωθήσει τα επαγγελματικά σας σχέδια. Άλλωστε οι περισσότεροι έχετε κάπως ξεκουραστεί, τα μεγάλα άγχη έχουν περάσει και νοιώθετε αρκετά αισιόδοξοι και ευχαριστημένοι από τον εαυτό σας και τους άλλους. Ξεπεράστε λοιπόν την τάση να συνεχίσετε την ψυχαγωγία και τα όνειρα και δουλέψτε σκληρά για κάτι που θα σας βοηθήσει να αλλάξετε τις επαγγελματικές σας συνθήκες ή ακόμα και την εργασία σας.

Λέων

Τα γεγονότα προχωρούν γρήγορα και τα θέματα σας μπαίνουν σε μία τάξη και έτσι εσείς αισιοδοξείτε για το μέλλον. Είναι γεγονός πως έχετε λιγάκι «μπλέξει» την κατάσταση στα προσωπικά σας και πως τα θέλετε όλα, χωρίς να ξέρετε ακριβώς τι και πως και αυτό σας εκνευρίζει! Είναι άδικο να ξεσπάτε σε πρόσωπα και πράγματα άσχετα με το κυρίως πρόβλημα. Ευτυχώς είτε το θέλετε είτε όχι τα γεγονότα θα σας βγάλουν από το αδιέξοδο της επιλογής πράγμα που συνήθως γίνεται με εσάς, όταν χρησιμοποιείτε τη λογική αντί του εγωισμού σας.

Παρθένος

Αντί να αφήνεστε στις ανησυχίες σας και στην υπερένταση, φροντίστε να δραστηριοποιηθείτε όσο γίνεται γρηγορότερα γιατί ο χρόνος περνά και εσείς δεν είστε τόσο δημιουργικοί όσο θα μπορούσατε. Άλλωστε στο επαγγελματικό και στο κοινωνικό σας περιβάλλον υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες για να διακριθείτε ξεκινώντας καινούρια πράγματα ή αξιοποιώντας αυτά που μέχρι τώρα έχετε πραγματοποιήσει. Μία ηθική ή υλική αναγνώριση σας ανήκει και είναι σίγουρο πως θα την έχετε αν είστε λιγάκι συνεργάσιμοι και δημιουργικοί με τους ανθρώπους που μπορούν να επηρεάσουν θετικά την πρόοδο σας.

Ζυγός

Αρκετά έντονο προβλέπεται αυτό το διάστημα για τους περισσότερους από εσάς. Πολλή δουλειά και επαγγελματικά προβλήματα. Μετακινήσεις, συζητήσεις, γνωριμίες και οικονομικά θέματα θα σας κουράσουν. Είναι σκόπιμο να οργανώσετε σωστά το χρόνο σας ώστε να μπορείτε να ξεκουράζεστε και να ηρεμείτε. Φανείτε ιδιαίτερα προσεκτικοί στον οικονομικό τομέα. Είναι πιθανό να μην μπορέσετε να εκπληρώσετε κάποιες επιθυμίες σας λόγω δυσκολιών αλλά το σημαντικότερο είναι να είστε συντηρητικοί και προβλεπτικοί για να μην

βρεθείτε σε αδιέξοδο.

Σκορπιός

Μην αφήνετε το άγχος να επηρεάσει την υγεία, την διάθεση και τη δημιουργικότητα σας και ασχοληθείτε ψύχραιμα με τα οικονομικά σας ζητήματα που δεν είναι και λίγα! Θα έχετε κάποιες ευκαιρίες να τακτοποιήσετε μερικές εκκρεμότητες αρκεί να αποφύγετε ανοιχτές αντιθέσεις με ανθρώπους που μπορούν να επηρεάσουν την πρόοδό σας. Αισθηματικά η κατάσταση δεν δείχνει κάτι ιδιαίτερο, προσπαθήστε μόνο να μην αφήνετε τον εκνευρισμό σας να σας δημιουργεί προβλήματα συνεννόησης με τον άνθρωπο σας.

Τοξότης

Είναι σκόπιμο να οργανώσετε σωστά τη δραστηριότητα σας, να μην είστε βιαστικοί στις κινήσεις και τις αποφάσεις σας και να έχετε υπομονή με τους άλλους και τα προβλήματα τους. Θα πρέπει ακόμα να μην αφήσετε τα οικογενειακά σας προβλήματα να επηρεάσουν την διάθεση και τη δημιουργικότητα σας και να μην ξεχνάτε ότι γύρω από εσάς υπάρχουν άνθρωποι πρόθυμοι να σας βοηθήσουν με κάθε τρόπο. Φροντίστε να διαθέσετε κάποιες μέρες για να ξεκουραστείτε και να αλλάξετε περιβάλλον, κάτι που θα σας ανανεώσει αρκετά.

Αιγόκερως

Προσπαθήστε να βρείτε χρόνο για να ξεκουραστείτε και να βάλετε σε τάξη τα προσωπικά σας προβλήματα ώστε να προχωρήσετε αργότερα στις ουσιαστικές αλλαγές που θέλετε να κάνετε στη ζωή σας. Τώρα είναι σκόπιμο να ασχοληθείτε με οικονομικά ζητήματα που εκκρεμούν και να είστε πολύ προσεκτικοί στο χειρισμό των περιουσιακών σας. Αποφύγετε περιττά έξοδα, δάνεια και ριψοκίνδυνες επενδύσεις. Φανείτε συνετοί στις συζητήσεις και τις μετακινήσεις σας. Αισθηματικά, τα πράγματα δεν είναι άσχημα, αλλά τίποτα δεν σας δίνει την ασφάλεια και την ικανοποίηση που θα σας ξεκουράσει πραγματικά.

Υδροχόος

Το μήνα αυτό θα πρέπει να βάλετε τα δυνατά σας και να αντέξετε στην πίεση που γίνεται από παντού. Μην εγκαταλείπετε τον αγώνα για τα σχέδια σας! Αποφύγετε τις πολλές άσκοπες μετακινήσεις και διαλέξτε με προσοχή τις παρέες σας. Ακόμη, μην συζητάτε για τα σχέδια και τα προσωπικά σας και αποφύγετε διαφωνίες και παρεξηγήσεις στο άμεσο περιβάλλον σας. Όσοι αντιμετωπίζετε προβλήματα στην εργασία σας δείξετε υπομονή και μην κάνετε αλλαγές που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ριψοκίνδυνες.

Ιχθύς

Την περίοδο αυτή προετοιμαστείτε για κάποιες αντιξοότητες σχετικές με ένα οικογενειακό ή επαγγελματικό θέμα και μην αφήνετε εκκρεμότητες που μπορεί να σας οδηγήσουν σε αδιέξοδο. Αυτό το διάστημα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για τις σχέσεις σας με τους άλλους και πρέπει να προσέξετε να μην δημιουργηθούν αντιθέσεις και παρεξηγήσεις στο άμεσο περιβάλλον σας. Μια σημαντική για εσάς σχέση, μπορεί να κινδυνέψει προς τα τέλη Ιουλίου. Ακόμη οργανώστε το χρόνο σας για να ξεκουραστείτε και να ψυχαγωγηθείτε μερικές μέρες κοντά σε ένα ευχάριστο περιβάλλον.

Πηγή: skai.gr

