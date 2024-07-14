The Devil Wears Prada: Η Vanessa Williams μας δίνει το πρώτο preview

Οι λάτρεις της ταινίας «The Devil Wears Prada» ενθουσιάστηκαν με την πρώτη γεύση της Vanessa Williams στον ρόλο της θρυλικής αρχισυντάκτριας του περιοδικού Runway, όταν το επίσημο Instagram της επερχόμενης μουσικής προσαρμογής της ταινίας μοιράστηκε ένα σύντομο βίντεο της ηθοποιού στον ρόλο.

Στο βίντεο, η Williams εμφανίζεται ως Miranda Priestly, μπαίνοντας στη σκηνή. «Η Miranda έφτασε», αναγράφεται στην οθόνη καθώς η Williams ανεβαίνει σε μια πλατφόρμα, φορώντας ένα εντυπωσιακό, κόκκινο φόρεμα με μια αντίστοιχη κόκκινη καμπαρντίνα στους ώμους της.

Μόλις η πλατφόρμα σταματήσει να κινείται, φέρνοντάς την στο επίπεδο της σκηνής, ανοίγει τα πέτα του παλτού της με το μοναδικό στυλ που ταιριάζει στην εμβληματική αυτή φιγούρα. Μια άφιξη που ανταποκρίνεται πλήρως στην εικόνα που έχουμε για τη Miranda.

«Αυτό είναι όλο», γράφει η λεζάντα του κλιπ στο Instagram.

Η Vanessa Williams και οι παραγωγοί της επερχόμενης μουσικής διασκευής ανακοίνωσαν τον Φεβρουάριο ότι η σταρ της σειράς Ugly Betty θα υποδυθεί τη Miranda στη σκηνή του West End, όταν η παράσταση ξεκινήσει στο Dominion Theatre του Λονδίνου τον Οκτώβριο του 2024.

Η Williams και ο λογαριασμός της παραγωγής στο Instagram μοιράστηκαν βίντεο με την ηθοποιό στον ρόλο της Miranda για να κάνουν την ανακοίνωση.

Ένα teaser παρουσίαζε την αξέχαστη εισαγωγή από τον Nigel, τον χαρακτήρα του Stanley Tucci στην ταινία του 2006, καθώς η ηθοποιός μπαίνει στο γραφείο του χαρακτήρα της χωρίς να αποκαλύπτει το πρόσωπό της.

«Ναι… εγώ είμαι», έγραψε η υποψήφια για το Tony Award στη λεζάντα της ανάρτησης, πριν αποκαλύψει ένα άλλο βίντεο όπου φαίνεται να μπαίνει στα γραφεία του φανταστικού περιοδικού στον ρόλο της.

Σύμφωνα με το Playbill, το νέο μιούζικαλ θα κάνει την αποκλειστική πρεμιέρα του στο Theatre Royal Plymouth τον Ιούλιο του 2024, πριν την πρεμιέρα του στο Dominion.

Η Miranda Priestly έχει επιστρέψει και η Vanessa Williams είναι έτοιμη να μας καθηλώσει στον ρόλο που αγαπήσαμε. Αναμένεται με ανυπομονησία η έναρξη των παραστάσεων στο West End!



Πηγή: skai.gr

