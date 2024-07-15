Λογαριασμός
Copa America: «Φωτιά» έβαλε στον τελικό η εκρηκτική παρουσία της Shakira (video-φωτό)

Η καλλιτέχνιδα έδωσε λάμψη στον επεισοδιακό τελικό του Copa America

Για πρώτη φορά στην ιστορία των τελικών του Copa America, το ημίχρονο είχε μουσικό σόου με τη Σακίρα να αναλαμβάνει να ξεσηκώσει τους 65.000 Κολομβιανούς και Αργεντινούς που είχαν κατακλύσει τις εξέδρες του Hard Rock Stadium, στο Μαϊάμι των ΗΠΑ.

Παρά το γεγονός ότι το παιχνίδι ξεκίνησε μετά από μιάμιση ώρα καθυστέρηση λόγω του χάους που δημιούργησαν οι οπαδοί έξω από το γήπεδο, καθώς πολλοί προσπάθησαν να εισέλθουν στο Hard Rock Stadium χωρίς να έχουν εισιτήρια για τον αγώνα, η Σακίρα παρουσίασε όλο το πρόγραμμά της τραγουδώντας από το «Hips Don't Lie» μέχρι και το «Punteria», που αποτελεί το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης.

