Για πρώτη φορά στην ιστορία των τελικών του Copa America, το ημίχρονο είχε μουσικό σόου με τη Σακίρα να αναλαμβάνει να ξεσηκώσει τους 65.000 Κολομβιανούς και Αργεντινούς που είχαν κατακλύσει τις εξέδρες του Hard Rock Stadium, στο Μαϊάμι των ΗΠΑ.

Παρά το γεγονός ότι το παιχνίδι ξεκίνησε μετά από μιάμιση ώρα καθυστέρηση λόγω του χάους που δημιούργησαν οι οπαδοί έξω από το γήπεδο, καθώς πολλοί προσπάθησαν να εισέλθουν στο Hard Rock Stadium χωρίς να έχουν εισιτήρια για τον αγώνα, η Σακίρα παρουσίασε όλο το πρόγραμμά της τραγουδώντας από το «Hips Don't Lie» μέχρι και το «Punteria», που αποτελεί το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης.

🎥🏟️ Here’s Shakira performing at the first-ever #CopaAmerica halftime show!

🎥🏟️ ¡Aquí está la presentación de Shak en el medio tiempo de la Copa América desde Miami! pic.twitter.com/CoDwGrnqPH — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) July 15, 2024

