Πρίγκιπας Γουίλιαμ και Κέιτ σε τηλεοπτική σειρά με τα παιδιά τους

Το σετ της αγαπημένης τους τηλεοπτικής σειράς επισκέφθηκαν ο πρίγκιπας William και η πριγκίπισσα της Ουαλίας Kate Middleton, με τα δύο μεγαλύτερα παιδιά τους, τον πρίγκιπα George και την πριγκίπισσα Charlotte.

Πιο συγκεκριμένα, η οικογένεια παρευρέθηκε στα γυρίσματα του 'The Rings Of Power', του δημοφιλούς spinoff του Lord of the Rings, τα οποία έλαβαν χώρα σε δάσος στο Ascot, το οποίο είναι μόλις 20 λεπτά από το σπίτι τους.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το ζευγάρι άφησε για λίγο τις βασιλικές του υποχρεώσεις με σκοπό να περάσει λίγο περισσότερο χρόνο με τα παιδιά του, καθώς κάνουν διακοπές πριν ξεκινήσουν και πάλι τα μαθήματά τους στο Lambrook School όπου φοιτούν.

«O William είναι μεγάλος fan των ταινιών και άρπαξε την ευκαιρία. Γνώρισε τους πρωταγωνιστές και του έκαναν μια ξενάγηση στο σετ. Ο George και η Charlotte ενθουσιάστηκαν και τους άρεσε που παρακολούθησαν τα γυρίσματα», αναφέρει δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Sun.

