Bruce Willis: Οι χρήστες των social media «υποκλίνονται» στον ηθοποιό μετά τη διάγνωση με άνοια – Τον παροτρύνουν να μην τα παρατήσει

«Τίποτα δεν θα με κρατήσει κάτω!», λέει ο Μπρους Γουίλις. Μάλιστα, ο ίδιος δηλώνει ότι έχει νικήσει «τρομοκράτες, δικηγόρους διαζυγίων και την… ανδρική φαλάκρα!».

Πρόκειται για ένα βίντεο του 2018, που έχει γίνει «viral» από τους χρήστες των social media, μετά την είδηση ότι διαγνώστηκε με μετωποκροταφική άνοια. Ωστόσο, πριν από, περίπου, ένα χρόνο ο ηθοποιός αποσύρθηκε από την υποκριτική λόγω της μάχης του με την αφασία.

Το βίντεο, δείχνει τον 67χρονο πρωταγωνιστή του «Die Hard», να μιλάει στο Comedy Central το 2018, αστειευόμενος ότι έχει νικήσει κάθε είδους απειλή, από «τρομοκράτες μέχρι δικηγόρους διαζυγίων και ανδρική φαλάκρα».

Στο βίντεο, ο Μπρους Γουίλις ανεβαίνει στο βήμα, αφού του κάνουν πλάκα οι διάσημοι φίλοι του και συμπρωταγωνιστές του, πριν αναφερθεί στους ρόλους του και στα συζυγικά του προβλήματα.

“I’ve been attacked by terrorists, asteroids, film critics, music critics, divorce lawyers, male pattern baldness and none of it stopped me because I’m still Bruce Fucking Willis”



❤️#BruceWillis #Dementia pic.twitter.com/3z0iTgPZ53