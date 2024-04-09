Πώς να ελαχιστοποιήσετε τις ρυτίδες του γέλιου, σύμφωνα με ειδικούς

Δεν είναι ειρωνικό (και απίστευτα απογοητευτικό) ότι όσο περισσότερο χαμογελάμε και γελάμε, τόσο πιο έντονες γίνονται οι ρυτίδες γέλιου μας; Γνωστές ως ρυτίδες/γραμμές χαμόγελου, γέλιου ή ρινοπαρειακές πτυχές, αυτές οι λεπτές γραμμές εκτείνονται από τις δύο πλευρές της μύτης μέχρι τις γωνίες του στόματος. Όμως, οι εκφράσεις του προσώπου δεν είναι ο μόνος αιτιολογικός παράγοντας. «Η απώλεια του όγκου του προσώπου που συμβαίνει με τη γήρανση είναι ένας μεγάλος ένοχος», λέει η δερματολόγος Tina Alster. «Ουσιαστικά, το θεμέλιο του προσώπου “κρεμάει” και οδηγεί στην ανάπτυξη και εμβάθυνση των ρινοχειλικών πτυχών. Η απώλεια όγκου στο πρόσωπο μπορεί να προκληθεί από την εγγενή γήρανση, τη γενετική προδιάθεση, τη γρήγορη απώλεια βάρους και ορισμένα φάρμακα».

«Άλλοι παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν πιο έντονες ρινοπαρειακές πτυχές ή γραμμές γέλιου περιλαμβάνουν το κάπνισμα, τους περιβαλλοντικούς ρύπους και την έκθεση στον ήλιο. Η έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία, επιταχύνει τη διαδικασία γήρανσης, οδηγώντας σε ρυτίδες και ανομοιόμορφη υφή του δέρματος», προσθέτει η δερματολόγος Diαnne Davis. Υπάρχει πιθανότητα η μία γραμμή χαμόγελου να φαίνεται επίσης βαθύτερη από την άλλη. Αυτό τείνει να συμβαίνει στην αριστερή πλευρά του προσώπου, η οποία εκτίθεται περισσότερο στον ήλιο κατά την οδήγηση και μπορεί να υποστεί περισσότερες βλάβες στο κολλαγόνο.

Ποια προσέγγιση πρέπει να ακολουθήσεις, λοιπόν, αν οι ρυτίδες γέλιου σου, σε τρελαίνουν κάθε φορά που κοιτάζεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη;

Η δερματολόγος Ava Shamban, λέει ότι εξαρτάται από τη σοβαρότητά τους. «Η τοπική φροντίδα του δέρματος μπορεί να βοηθήσει προσωρινά σε πολλές περιπτώσεις, αν οι ρυτίδες είναι ήπιες ή μέτριες. Αν εκτείνονται από τις γωνίες της μύτης σας μέχρι τις γωνίες του στόματός σας, τότε είναι βαθύτερες. Αυτές θα μοιάζουν με πλήρως οριοθετημένες παρενθέσεις με επακόλουθες σκιές γύρω από το στόμα σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα χρειαστούν επεμβάσεις, όπως τα fillers και τα λέιζερ, για ένα εμφανές αποτέλεσμα». Ακολουθούν κάποιες θεραπείες που πρέπει να γνωρίζεις εάν οι ρυτίδες γέλιου σε απασχολούν.

Θεραπείες και προϊόντα φροντίδας του δέρματος στο σπίτι για τις γραμμές χαμόγελου

Για εκείνους τους ανθρώπους των οποίων οι ρυτίδες γέλιου ανήκουν στην πιο μέτρια έως ήπια πλευρά, η Dr. Shamban λέει ότι υπάρχουν τοπικά προϊόντα, που μπορεί να βοηθήσουν μόνα τους ή σε συνδυασμό, για προσωρινή βελτίωση. Αυτά είναι κάποια που μπορείς να δοκιμάσεις:

Προϊόντα με βάση τα οξέα που λειαίνουν και γεμίζουν

«Ένα χημικό ή φυσικό απολεπιστικό, συμπεριλαμβανομένων συνδυασμών AHA και BHA, θα βοηθήσει στην εξομάλυνση της περιοχής», λέει η Dr. Shamban. «Το πολυγλουταμινικό οξύ θα εισάγει ενυδάτωση για να διατηρήσει το δέρμα σφριγηλό και να κάνει τις γραμμές γέλιου λιγότερο ορατές γύρω από το στόμα».

Patches σιλικόνης

Τα patches σιλικόνης, μπορούν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που βοηθά το δέρμα να διατηρήσει την υγρασία. «Αυτό διατηρεί την περιοχή ενυδατωμένη και φαίνεται πιο πλούσια, μειώνοντας τα ορατά σημάδια των λεπτών γραμμών και των ρυτίδων», λέει η Dr. Shamban.

Προϊόντα που περιέχουν ρετινόλη

«Τα καλύτερα τοπικά προϊόντα για την αντιμετώπιση των ρυτίδων γέλιου είναι τα παράγωγα βιταμίνης Α», λέει ο πλαστικός χειρουργός Daniel Ward. «Τα ρετινοειδή/ρετινόλη είναι η καλύτερη επιλογή, καθώς βοηθούν στην εξομάλυνση της όψης των γραμμών και των ρυτίδων και στην ενίσχυση του κολλαγόνου και της ελαστίνης.

Θεραπείες που μπορείς να κάνεις με τη βοήθεια ειδικών

Fillers υαλουρονικού

«Πρόκειται για μία λύση με αποτελέσματα που διαρκούν περισσότερο. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, τα fillers υαλουρονικού οξέος (HA) έχουν γίνει το υλικό επιλογής για τη δερματική διόρθωση των μαλακών ιστών μας. Αυτό βασίζεται στην ικανότητά τους να παράγουν άμεσα, προβλέψιμα και, στις περισσότερες περιπτώσεις, φυσικά αποτελέσματα σε βασικές περιοχές του προσώπου, όπως οι γραμμές χαμόγελου», λέει η Dr. Shamban.

Θεραπείες με λέιζερ CO2

«Προσωπικά πιστεύω ότι δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο για τις ρυτίδες του γέλιου από ένα λέιζερ CO2», λέει ο Dr. Ward, ο οποίος χρησιμοποιεί το λέιζερ Candela CO2RE. «Οι θεραπείες με λέιζερ CO2 χρειάζονται συχνά επιθετικές ρυθμίσεις με πολλαπλές θεραπείες, αλλά λειτουργούν εκπληκτικά καλά. Σφίγγουν το δέρμα και παράγουν επίσης πρόσθετο κολλαγόνο για να βοηθήσουν στη μείωση των ρυτίδων γέλιου και της χρωστικής σε αυτές τις περιοχές».

Microneedling

Το microneedling με ραδιοσυχνότητα είναι μια άλλη μη επεμβατική επιλογή για τη βελτίωση της εμφάνισης των ρυτίδων γέλιου. Περιλαμβάνει την παροχή ενέργειας στο δέρμα για την τόνωση του κολλαγόνου και τη σύσφιξη του δέρματος. «Θεραπείες όπως το Vivace και το Morpheus8 μπορούν να ενισχύσουν την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης στην περιοχή για πιο λείο και σφριγηλό δέρμα», λέει η Dr. Shamban.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.