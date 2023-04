Ποιος δολοφόνησε τον Τζον Λένον; - Μπορεί να μην ήταν ο Mark David Chapman

Ο συγγραφέας πιστεύει ότι τον πυροβόλησε ένας επαγγελματίας εκτελεστής και όχι ο Mark David Chapman

Ο κόσμος έμεινε άναυδος όταν ο τραγουδιστής των Beatles, Τζον Λένον, δολοφονήθηκε στο Central Park West της Νέας Υόρκης το 1980.

Ο Λένον επέστρεφε στο διαμέρισμα που μοιραζόταν με τη σύζυγό του, Yoko Ono, όταν τον πυροβόλησε και τον σκότωσε, όπως όλοι υπέθεσαν, ο Mark David Chapman. Ωστόσο, ο Βρετανός συγγραφέας και τηλεοπτικός παρουσιαστής, David Whelan, πιστεύει τώρα ότι ο Chapman μπορεί στην πραγματικότητα να είναι αθώος για τη δολοφονία.

Το επερχόμενο ντοκιμαντέρ και βιβλίο του περιγράφει πως μπορεί να υπήρχε και δεύτερος εκτελεστής. Το βιβλίο του Whelan ονομάζεται «Gimme Some Truth - The Assassination of John Lennon» και δήλωσε στη «New York Post» ότι υπάρχει έλλειψη αλήθειας στην αφήγηση ότι ο Λένον πυροβολήθηκε από πίσω από τον Chapman.

Ο συγγραφέας πιστεύει ότι τον πυροβόλησε στο στήθος από μπροστά ένας επαγγελματίας εκτελεστής και όχι ο Chapman, ο οποίος λέγεται ότι βρισκόταν σε απόσταση 25 μέτρων από τον Λένον όταν πυροβόλησε. Ο συγγραφέας μίλησε με τον χειρουργό, Dr. David Halleran, και τις δύο νοσοκόμες, Barbara Kammerer και Dea Sato, που έκαναν ό,τι μπορούσαν για να σώσουν τον Λένον όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο Dave Wedge, ο οποίος είναι συν-συγγραφέας ενός βιβλίου με τίτλο «Οι τελευταίες ημέρες του John Lennon» πιστεύει ότι δεν υπάρχει καμία αλήθεια στη θεωρία του Whelan. «Είναι μια φαντασίωση», δήλωσε ο Wedge για τη νέα θεωρία. «Ψάξαμε όλους τους φακέλους των υποθέσεων που δεν είχαν εξεταστεί εδώ και 30 χρόνια. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι ο Τσάπμαν ήταν ο δράστης. Έχει ομολογήσει επανειλημμένα και έχει ζητήσει συγγνώμη».

Ο Τσάπμαν δήλωσε ένοχος για τη δολοφονία του Τζον Λένον. Εκτίει την ποινή του στο σωφρονιστικό ίδρυμα Green Haven, στα βόρεια της πολιτείας, της Νέας Υόρκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.