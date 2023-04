Lourdes Leon: Η κόρη της Madonna δεν αντέχει τη μητέρα της – Την αποκαλεί «φρικιό» που θέλει να έχει τον έλεγχο

Η Lourdes Leon, η κόρη της Madonna, μίλησε για τη σχέση της με τη μητέρα της, την οποία αποκαλεί «φρικιό» του ελέγχου σε πρόσφατη συνέντευξή της. Η Leon αποκάλυψε ότι κατά καιρούς ένιωθε συγκλονισμένη από τη συνεχή ανάγκη της μητέρας της για έλεγχο.

«Η μητέρα μου είναι τόσο control freak και με ελέγχει σε όλη μου τη ζωή», ανέφερε η ίδια. «Είχα ανάγκη να ανεξαρτητοποιηθώ εντελώς από εκείνη μόλις αποφοίτησα από το λύκειο», αποκάλυψε η Lourdes.

Η Leon επιδίωξε την οικονομική ανεξαρτησία της σε νεαρή ηλικία, αναφέροντας ότι πλήρωνε μόνη της τα δίδακτρα του κολεγίου και αργότερα νοίκιασε ένα διαμέρισμα στο Μπρούκλιν. Παρά το γεγονός ότι ένιωθε την ανάγκη να είναι ανεξάρτητη, ανέπτυξε μεγαλύτερη εκτίμηση για τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση της μητέρας της. «Είναι ίσως η πιο σκληρά εργαζόμενη που έχω δει ποτέ», πρόσθεσε.

Η Μαντόνα έχει μιλήσει αρκετές φορές για το πώς είναι να είσαι μαμά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζεις όταν μεγαλώνεις παιδιά. «Είχα αυτή την αστεία ιδέα ότι όταν τα παιδιά σου μεγαλώνουν, μαθαίνουν να φροντίζουν τον εαυτό τους και γίνεται πιο εύκολο», είχε πει σε συνέντευξή της το 2017. «Στην πραγματικότητα, όσο μεγαλώνουν, τόσο πιο δύσκολο γίνεται, γιατί τώρα γίνονται ενήλικες και χρειάζονται πραγματικά καθοδήγηση».

Madonna's model daughter, Lourdes Leon, left little to the imagination with her latest red carpet outfit. What do you think of her outfit? 👇 https://t.co/ScTw7ZmCeh