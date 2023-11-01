Pierce Brosnan: «Αγνώριστος» ο ηθοποιός στο trailer της ταινίας «The Last Rifleman»

Δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «The Last Rifleman» από το Sky Cinema με πρωταγωνιστή τον αγνώριστο Πιρς Μπρόσναν.

Βασισμένη στην αληθινή ιστορία του Μπέρναρντ Τζόρνταν, η ταινία ακολουθεί τον 92χρονο βετεράνο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου Άρτι Κρόφορντ, ο οποίος δραπετεύει από το γηροκομείο στη Βόρεια Ιρλανδία για να παρευρεθεί στους εορτασμούς της 75ης επετείου από την απόβαση στη Νορμανδία.

«Πηγαίνοντας στη Γαλλία, ο ηλικιωμένος άντρας πρέπει να βρει την δύναμη να αντιμετωπίσει τα φαντάσματα του παρελθόντος και να αποτίσει τον τελευταίο φόρο τιμής στον καλύτερό του φίλο», αναφέρει η επίσημη περιγραφή της ταινίας.

Με προσθετικά προσώπου και με μία γκρι περούκα, ο διάσημος ηθοποιός φαίνεται πραγματικά αγνώριστος στον νέο του ρόλο, καθώς έπρεπε να δείχνει μεγαλύτερος κατά δύο δεκαετίες. Κάθε μέρα μάλιστα απαιτούνταν τουλάχιστον δύο ώρες για να μετατραπεί σε Άρτι Κρόφορντ.

Σημειώνεται ότι ο ιρλανδός ηθοποιός Τζέιμς Κίτινγκ υποδύεται τον Aρτι σε νεότερη ηλικία. Το σενάριο υπογράφει ο Κέβιν Φιτζπάτρικ και τη σκηνοθεσία ο Τέρι Λοάν.

«Με συνεπήρε αυτή η ιστορία και τα κίνητρα που οδηγούν έναν άνθρωπο κοντά στο τέλος της ζωής του σε μια αναζήτηση σε ένα μέρος που πρέπει να κρύβει μόνο οδυνηρές αναμνήσεις», είχε δηλώσει ο σεναριογράφος στο Deadline.

Το καστ συμπληρώνουν, μεταξύ άλλων, οι Κλεμένς Ποεσί, Ντέσμοντ Ίστγουντ, Τζον Έιμος, Κλερ Ράφερτι και ο Γερμανός ηθοποιός Γιούργκεν Πρόχνοβ.

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο την Κυριακή 5 Νοεμβρίου από την πλατφόρμα streaming.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

